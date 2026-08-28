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TRAGEDIJA U NEPALU

Broj poginulih u poplavama u Nepalu dosegao 469

Piše HINA,
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Broj poginulih u poplavama u Nepalu dosegao 469
Foto: Navesh Chitrakar
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Nepalu nije potrebna pomoć drugih zemalja za provođenje operacija potrage i spašavanja nakon što je razorna bujična poplava uništila gradove, izjavilo je u petak nepalsko ministarstvo vanjskih poslova

Broj poginulih u bujičnoj poplavi koja se dogodila ranije ovog tjedna u Nepalu dosegao je 469, izjavila je u petak nepalska policija.

Nepalu nije potrebna pomoć drugih zemalja za provođenje operacija potrage i spašavanja nakon što je razorna bujična poplava uništila gradove, izjavilo je u petak nepalsko ministarstvo vanjskih poslova.

"Ponuda za pomoć je prirodna. Naše sigurnosne agencije provode operacije potrage i spašavanja. Za sada nam takva pomoć nije potrebna", rekao je u petak Lok Bahadur Chhetri, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova, prenosi Reuters.

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Nepal nakon katastrofe VIDEO
Nepal nakon katastrofe | Video: 24sata/Reuters
NOVO UPOZORENJE S HIMALAJЕ Nepal i Kina strahuju od novih katastrofalnih poplava, jezera prijete izlijevanjem: Voda raste!
Nepal i Kina strahuju od novih katastrofalnih poplava, jezera prijete izlijevanjem: Voda raste!

Spasioci su u četvrtak tragali po dolinama i planinama Nepala za više od tisuću nestalih u toj himalajskoj državi i susjednoj Kini nakon što se golema masa leda, mulja i stijena sručila u planinsku rijeku i pokrenula katastrofalnu bujičnu poplavu.

Nepalski ministar unutarnjih poslova Sudhan Gurung kazao je ranije da je prioritet pronalazak preživjelih, uključujući 650 stranaca. Broj nestalih lokalnih stanovnika je zasad nepoznat.

Crveni križ navodi da su uništena cijela sela i brojne zajednice odsječene zbog srušenih mostova i neprohodnih cesta. "Još nemamo punu sliku ove katastrofe", priopćila je međunarodna humanitarna organizacija.

Nepal i Kina u četvrtak su upozorili na nove poplave na Himalaji, jer dva jezera koja su nastala s obiju strana njihove granice prijete izlijevanjem u regiji pogođenoj katastrofom.

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Raste broj smrtnih slučajeva u Nepalu VIDEO
Raste broj smrtnih slučajeva u Nepalu | Video: 24sata/Reuters

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