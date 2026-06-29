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preko 5000 ranjenih

Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao na 1700

Piše HINA,
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Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao na 1700
Foto: Gaby Oraa

Prvi potres u Venezueli magnitude 7,2 dogodio se u 18.04 po lokalnom vremenu u srijedu, oko 200 kilometara zapadno od Caracasa

​Broj žrtava u dva potresa prošlog tjedna u Venezueli povećaso se na više od 1700 ljudi, rekao je u ponedjeljak Jorge Rodriguez, predsjendik Nacionalne skupštine Venezuele. Više od 5000 ljudi je ranjeno u katastrofi, a više od 15 000 ih je ostalo bez domova, dodao je Rodriguez u obraćanju na državnoj televiziji.

Prvi potres u Venezueli magnitude 7,2 dogodio se u 18.04 po lokalnom vremenu u srijedu, oko 200 kilometara zapadno od Caracasa.

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Nakon njega je došlo do drugog potresa magnitude 7,5 po Richteru 45 kilometara dalje, a potom i do 20-ak naknadnih podrhtavanja.

Potres magnitude 7,5 po Richteru bio je najsnažniji u više od 100 godina, prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS),

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