Broj poginulih u potresu u Japanu porastao na 30, tisuće ljudi ostale bez struje i vode

Potres magnitude 7,1 u utorak je prouzročio golemu štetu na otoku Kyushuu. Uništio je brojne domove, oštetio mostove, pokrenuo požare i ostavio desetke tisuća stanovnika bez struje i vode. Ažurirani broj od 30 poginulih objavila je japanska premijerka Sanae Takaichi. U četvrtak ujutro je oko 22,5 tisuća kućanstava i objekata i dalje bilo bez električne energije, dok je oko 84 tisuća kućanstava u srijedu navečer bilo suočeno s prekidima u opskrbi vodom.

Televizijske snimke prikazale su stanovnike kako čekaju u redovima za gorivo i pitku vodu, u trenutku kad se tijekom vikenda u toj regiji očekuju temperature do 38 stupnjeva.

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Lokalne vlasti izvijestile su da su iz ruševina trgovačkog centra Aeon u Kashimi, gradu u prefekturi Kumamoto, izvučena četiri tijela.

Centar je evakuiran nakon potresa, no nakon oko 50 minuta objekt je uništen u eksploziji dok se u njemu još uvijek nalazio nepoznat broj zaposlenika. Spasilačke službe tamo nastavljaju potragu za preživjelima.

„Izvukli smo deset osoba. Među njima su četiri proglašene mrtvima. Još jedna osoba nije pokazivala znakove života. Pet ostalih zadobilo je lakše ili teže ozljede”, rekao je dužnosnik regionalnog ureda za upravljanje katastrofama.

Pet osoba, uz četvero nestalih, stradalo je i u tvornici tvrtke Nippon Paper u gradu Yatsushiru, gdje se urušio dio industrijskog dimnjaka.