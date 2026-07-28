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NAKON POTRESA

VIDEO Stravična snimka iz Japana: Eksplozija raznijela trgovački centar, ima poginulih

Piše Ivan Jukić,
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VIDEO Stravična snimka iz Japana: Eksplozija raznijela trgovački centar, ima poginulih
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Japanski NHK ranije je izvijestio kako hitne službe nisu uspjele stupiti u kontakt s između 20 i 30 radnika koji su se u trenutku nesreće nalazili u trgovačkom centru

Objavljena je dramatična snimka trenutka snažne eksplozije koja je pogodila trgovački centar Aeon u japanskom gradu Kumamotu, nakon razornog potresa koji je ranije zatresao to područje. Snimku nadzorne kamere iz auta objavio je japanski javni servis NHK. Na njoj se vidi trenutak silovite eksplozije, nakon koje su krhotine poletjele prema vozilima zaustavljenima na obližnjoj cesti. Nad trgovačkim centrom u nekoliko sekundi podigao se gust oblak dima.

Prema informacijama televizije TV Asahi, koja se poziva na policijske izvore, potvrđeno je da je u urušavanju trgovačkog centra poginulo više osoba.

Japanski NHK ranije je izvijestio kako hitne službe nisu uspjele stupiti u kontakt s između 20 i 30 radnika koji su se u trenutku nesreće nalazili u trgovačkom centru.

Svjedok Kazuya Tsurunaga rekao je za TBS da se u trenutku eksplozije nalazio u pubu udaljenom oko 300 metara od trgovačkog centra, gdje je čistio razbijeno posuđe koje je palo tijekom potresa.

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Udar je bio golem. Podigao se velik oblak dima. Vjetar je puhao prema lokalu pa je oko nas izgledalo kao da pada vulkanski pepeo - opisao je potreseni svjedok.

Spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine u potrazi za nestalima, a vlasti nastavljaju utvrđivati razmjere tragedije.

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