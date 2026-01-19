Obavijesti

u vlaku bilo 400 putnika

Broj poginulih u sudaru vlakova u Španjolskoj porastao je na 39

Foto: @eleanorinthesky via X

Prema RTVE-u, tijekom ponedjeljka je otkazano više od 200 vlakova između Madrida i južne regije Andaluzije - uključujući velike gradove Cordobu, Sevillu i Granadu

Admiral

Broj poginulih u nedjeljnom sudaru brzog vlaka koji je iskočio iz tračnica i drugog nadolazećeg vlaka na jugu Španjolske porastao je na 39, a 152 osobe su ozlijeđene, izvijestila je u ponedjeljak državna televizija RTVE pozivajući se na policijske izvore. Nesreća se dogodila u nedjelju u 19:45 sati u blizini Adamuza u pokrajini Cordobi, oko 360 km južno od glavnog grada Madrida.

Prema RTVE-u, tijekom ponedjeljka je otkazano više od 200 vlakova između Madrida i južne regije Andaluzije - uključujući velike gradove Cordobu, Sevillu i Granadu.

Premijer Pedro Sanchez je oslobodio svoj raspored, priopćio je njegov ured u ponedjeljak.

Videozapis s mjesta događaja podijeljen na društvenim mrežama u nedjelju prikazuje spasioce kako izvlače putnike iz uništenih vagona koji leže na boku pod odsjajem reflektora.

Neki putnici su izašli iz razbijenih prozora, dok su drugi odvezeni na nosilima.

U dva vlaka bilo je oko 400 putnika, većina Španjolaca koji su se vraćali u Madrid i iz njega nakon vikenda.

Nije jasno koliko bi turista moglo biti u vlakovima jer siječanj nije sezona praznika u Španjolskoj.

Uzrok nesreće još nije poznat, rekao je novinarima u nedjelju španjolski ministar prometa Oscar Puente na konferenciji za novinare na kolodvoru Atocha u Madridu.

