Broj slučajeva virusa Zapadnog Nila raste u dijelovima Europe

Za više od 240 ljudi diljem Europe ove je godine potvrđeno da su zaraženi virusom Zapadnog Nila. Prema tjednom izvješću koje je u petak objavio Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), od početka sezone prijenosa virusa pa zaključno sa srijedom ukupno je zabilježen 241 slučaj zaraze.

ECDC navodi da je 139 slučajeva zabilježeno u Italiji, a 61 u Grčkoj. Ostale zaraze zabilježene su u Španjolskoj, njih 17, dok je u Sjevernoj Makedoniji evidentirano 13 slučajeva. Rumunjska je imala šest slučajeva, Francuska četiri, dok je u Njemačkoj zabilježen jedan slučaj.

Krajem prošlog mjeseca Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) pozvala je na pojačan oprez nakon što je u južnoj Europi zabilježeno nekoliko slučajeva groznice Zapadnog Nila.

Prema WHO-u, virus Zapadnog Nila obično se prenosi između komaraca i ptica. Međutim, zaraženi komarci mogu ugristi i zaraziti ljude, najčešće između srpnja i rujna.

Prema Institutu Roberta Kocha (RKI), njemačkoj ustanovi za kontrolu i prevenciju bolesti, većina zaraženih ljudi nije ni svjesna da ima virus. Istraživači stoga pretpostavljaju da postoji velik broj neprijavljenih slučajeva.

U težim slučajevima bolest može zahvatiti živčani sustav i dovesti do stanja poput encefalitisa i meningitisa. Ne postoji ni cjepivo ni lijek protiv virusa. Liječnici mogu liječiti samo simptome.

WHO savjetuje putnicima da smanje rizik od uboda komaraca nošenjem odgovarajuće odjeće i korištenjem sredstava protiv komaraca.