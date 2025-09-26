Prvi zaraženi kod nas ove godine! Što je virus Zapadnog Nila i zašto je tako opasan?

U Općoj bolnici Koprivnica nedavno je primljen pacijent s područja Koprivnice s virusom Zapadnog Nila, bolesti koja itekako može biti opasna i smrtonosna pa je zato važno razumjeti prirodu ove prijetnje, prepoznati simptome i, najvažnije, znati kako se učinkovito zaštititi.

Što je virus Zapadnog Nila i kako se prenosi?

Virus Zapadnog Nila (VZN) pripada obitelji flavivirusa, a njegov prirodni ciklus odvija se između ptica, koje su glavni rezervoari, i komaraca, koji djeluju kao vektori (prijenosnici). Komarci, prvenstveno iz roda Culex, zaraze se hraneći se krvlju inficiranih ptica, a zatim virus prenose na druge životinje i ljude.

Ljudi i konji smatraju se slučajnim ili "slijepim" domaćinima. To znači da se mogu zaraziti, ali koncentracija virusa u njihovoj krvi obično nije dovoljno visoka da bi zarazili novog komarca koji bi ih ubo. Stoga se virus ne prenosi s čovjeka na čovjeka uobičajenim kontaktom. Iako iznimno rijetko, zabilježeni su slučajevi prijenosa putem transfuzije krvi, transplantacije organa, dojenja i s majke na dijete tijekom trudnoće.

Simptomi infekcije

Ono što virus Zapadnog Nila čini podmuklim jest činjenica da velika većina zaraženih, njih oko 80 posto, neće razviti nikakve simptome. Kod otprilike 20 posto zaraženih osoba javlja se blaži oblik bolesti poznat kao groznica Zapadnog Nila. Simptomi su slični gripi i obično se javljaju 3 do 14 dana nakon uboda zaraženog komarca.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Uključuju:

Povišenu tjelesnu temperaturu

Glavobolju i bolove u mišićima

Umor i slabost

Osip na koži i natečene limfne čvorove

Ovi simptomi obično traju nekoliko dana, no umor se može zadržati tjednima.

Međutim, ono što ovaj virus čini opasnim jest mogućnost razvoja teškog, neuroinvazivnog oblika bolesti kod manje od 1 posto zaraženih (otprilike 1 na 150 osoba). U tim slučajevima, virus napada središnji živčani sustav i može uzrokovati upalu mozga (encefalitis), upalu moždanih ovojnica (meningitis) ili upalu leđne moždine (mijelitis). Simptomi teškog oblika su dramatični i zahtijevaju hitnu hospitalizaciju:

Jaka glavobolja i visoka temperatura

Ukočenost vrata

Dezorijentacija, smetenost ili promjene u ponašanju

Tremor (drhtavica) i konvulzije

Mišićna slabost i paraliza

Stupor ili koma

Ove komplikacije mogu dovesti do dugotrajnih neuroloških oštećenja poput umora, slabosti, problema s pamćenjem i koordinacijom, a u najtežim slučajevima mogu biti i smrtonosne.

Tko je u najvećem riziku?

Iako se svatko može zaraziti, najveći rizik od razvoja teških oblika bolesti imaju osobe starije od 50 godina te osobe s oslabljenim imunološkim sustavom, poput pacijenata s kroničnim bolestima (dijabetes, hipertenzija, bubrežne bolesti) ili onih koji su prošli transplantaciju organa.

Liječenje i prevencija: Kako se zaštititi?

Trenutno ne postoji specifično cjepivo za ljude niti antivirusni lijek za liječenje infekcije virusom Zapadnog Nila. Liječenje je isključivo suportivno i usmjereno na ublažavanje simptoma i liječenje komplikacija, što u težim slučajevima zahtijeva bolničku skrb.

Stoga je prevencija ključna, a ona se svodi na jedno: zaštitu od uboda komaraca. Najučinkovitije mjere koje svatko može poduzeti uključuju:

Korištenje repelenata: Nanesite sredstva za odbijanje komaraca koja sadrže DEET (minimalno 30 posto) na izloženu kožu.

Odgovarajuća odjeća: Nosite odjeću dugih rukava i nogavica, posebno u sumrak i zoru, kada su komarci najaktivniji.

Zaštita doma: Postavite zaštitne mreže na prozore i vrata.

Uklanjanje stajaće vode: Najvažnija mjera za kontrolu populacije komaraca je uklanjanje mjesta gdje se mogu razmnožavati. Redovito praznite vodu iz posuda za cvijeće, kanti, bačvi, starih guma i drugih predmeta u dvorištu i na balkonima gdje se voda može nakupljati.