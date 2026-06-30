Broj smrtno stradalih u potresu u Venezueli porastao na 1943

Broj poginulih u dva potresa koji su prošle srijede pogodili Venezuelu sada iznosi 1943, rekao je u utorak predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez, dodajući da se broj ozlijeđenih gotovo udvostručio na 10.571.

U ponedjeljak je broj poginulih u potresu bio 1719.

Prvi potres u Venezueli magnitude 7,2 dogodio se u 18.04 po lokalnom vremenu prošle srijede, oko 200 kilometara zapadno od Caracasa.

Nakon njega je došlo do drugog potresa magnitude 7,5 po Richteru 45 kilometara dalje, a potom i do niza naknadnih podrhtavanja.

Potres magnitude 7,5 po Richteru bio je najsnažniji u više od 100 godina, prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS),