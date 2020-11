Strože mjere idu tek kad je Vili obolio, epidemiolozi alarmiraju: 'Opet idite na online nastavu!'

Ministar Vili Beroš na testiranje za koronu prvi put otišao je 12. studenog. Tada su se rezultati testa pokazali negativni. Od tada je bio na raznim sastancima, a između ostalog bio je u bliskom kontaktu s premijerom

<p>Epidemiologinja HZJZ-a Iva Pem Novosel otkrila je jučer novinarima da je Zavod predložio Nacionalnom stožeru civilne zaštite nove mjere za poslovne subjekte i škole, a osim već poznatih ideja o organiziranju smjenskog rada i mogućnosti da svi koji to mogu organiziraju rad od kuće, jasno je da se ponovno želi uvesti i online nastava.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>-Online model jedan je od prijedloga. Tu je ključno Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ali epidemiolozi u suradnji s liječnicima školske medicine su napravili već početkom školske godine opciju A, B i C. I sada je poslan dodatan prijedlog za opciju B i C, što bi značilo da koja god škola ne može organizirati da djeca sjede po jedan u klupama, da su na razmaku, da imaju dovoljno prostora (bi trebala ići na drugi model, op. a.). To je teško i tijekom školskog odmora, zajednički su sanitarni čvorovi... Mnoge škole to uspijevaju, ali priroda prijenosa bolesti je takva da će zapravo do prijenosa doći i uz sve idealne mjere.’</p><p>Jasno je da je to zapravo poruka svim školama da prijeđu na online nastavu, što su mnogi ravnatelji već odlučili i počeli provoditi jer naprosto nemaju dovoljno zdravog osoblja koje bi školu i nastavu činilo funkcionalnom. A u međuvremenu se doznalo da je i prvi čovjek u obrani od pandemije u Hrvatskoj, ministar zdravstva Vili Beroš, zaražen korona virusom. Zadnjih dana bio je u kontaktu s premijerom, članovima Nacionalnog stožera, varaždinskim županom Radimirom Čačićem...</p><h2>Što je za Jupitera, nije za vola</h2><p>- Stabilnog je zdravstvenog stanja s blagom kliničkom slikom i nastavlja obavljati svoje obveze u izolaciji pridržavajući se svih mjera epidemiologa - priopćilo je Ministarstvo zdravstva. No ovo je bilo drugo testiranje ministra u tjedan dana. Naime, prošlog četvrtka, 12. studenog, ministar se testirao jer je imao respiratornih problema. Tad nam je rekao da se dobro osjeća te je ubrzo dobio i rezultate koji su pokazali da je negativan na korona virus. Nastavio je raditi pa je tako na petak 13. bio, između ostalog, na konferenciji za novinare, kao i na sjednici Vlade održanoj u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici. Ministar nam jučer nije odgovarao na pozive, ali je na Facebooku napisao: “Jutros je testiranje pokazalo da sam pozitivan na korona virus, što sam odmah objavio putem STOP COVID-19 aplikacije na mobilnom telefonu. Ovu informaciju automatski će dobiti i sve osobe koje su bile u mojoj blizini proteklih dana.</p><p>Važno je da i svi vi koristite aplikaciju kako biste spriječili daljnje širenje virusa i zaštitili druge osobe. Zbog toga smo je i napravili!”.</p><p>U subotu, 14. studenog, otputovao je u Varaždin, gdje je obišao bolnicu i šatore, a ondje se, između ostalog, susreo i sa županom Radimirom Čačićem. Provjerili smo kakvog je zdravstvenog stanja Čačić.</p><p>- Dobro sam, hvala na pitanju. A jesam li pozitivan na koronu, znat ću ili danas navečer ili sutra ujutro - rekao nam je u četvrtak Čačić nakon objave da je ministar zaražen. Pitali smo je li dobio poruku preko aplikacije “Stop COVID-19” da je bio u kontaktu sa zaraženom osobom pa kaže: “Ne znam, moram provjeriti jer primam puno poruka. Evo, dok pričamo gledam i vidim neki dugački neobični broj pa je moguće da je to - to”.</p><h2>Traže dodatne mjere</h2><p>U nedjelju, 15. studenog, susreo se s Plenkovićem na redovnom sastanku Nacionalnog stožera i premijera. Dan kasnije bio je na redovnoj konferenciji za novinare, gdje je izvijestio o trenutačnom stanju pandemije u Hrvatskoj. U utorak, 17. studenog, nije se susreo s članovima Vlade jer je sastanak održan ‘online’. Gdje je bio na Dan pada Vukovara, nije poznato jer ga kamere nigdje nisu “uhvatile”.</p><p>Baš kako su za 24sata nedavno predvidjeli neslužbeni upućeni izvori, održana je Kolona sjećanja u Vukovaru i iako je situacija već dugo kritična, Nacionalni stožer će tek sad uvesti neke nove mjere. Za premijera Andreja Plenkovića situacija je ponovno ozbiljna jer, kako je jučer objavio, usporio je rast broja novozaraženih, ali nema pada. Epidemiolozi iz Vladina savjeta za koronu, s druge strane, već dugo apeliraju na uvođenje dodatnih mjera. Prvi čovjek Stožera Davor Božinović najavio je nove opcije, poput ograničavanja broja ljudi na društvenim okupljanjima, ograničavanje rada ugostiteljskih objekata i da se radi od kuće gdje je to moguće ili uvede smjenski rad. Pozvao je građane da se suzdrže od privatnih okupljanja jer je među osobama s istim prezimenima više od 12 posto novozaraženih. Sve su to najbolji mediji za širenje virusa, rekao je Božinović. Nove će mjere ići, dakle, prema ugostiteljstvu i gospodarstvu, ne i privatnim kućnim zabavama. Otkrivena su, podsjetimo, i brojna ilegalna noćna “partijanerska” mjesta u Zagrebu, jedno tik pored ministarstva Vilija Beroša. Najavljuju se i neki veći glazbeni koncerti. Usporedili smo podatke o broju provedenih testova od nedjelje do jučer, koji pokazuju da ih je napravljeno 3900 manje nego istih dana protekloga tjedna, ali je zato 781 više pozitivna osoba. Odgovor na pitanje iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo zašto toliko manje testova dok zaraza buja nismo dobili, neslužbeno nam je tek poručeno da se, jednostavno, “testira manje ljudi”.</p><p>S manjim brojem testova bit će, dakako, i manje otkrivenih zaraženih, što znači da je to jedan od načina da se prikrije prava situacija. Drugi je način činjenica da ako za testiranja nema kapaciteta, kontakti potvrđeno zaraženih koji su razvili simptome od 2. studenog ne moraju biti testirani i sami. Jednako tako, pravo stanje se prikriva i s famoznom dijagnozom “vjerojatno pozitivan”, kad liječnici procijene da netko ima koronu, ali ga ne trebaju poslati na testiranje. Nadalje, ako se realizira ideja da se dodatno smanje dani provedeni u izolaciji i samoizolaciji, koje sad traju deset dana ako nema simptoma kroz zadnja tri, moguće da će neki još zarazni moći izaći iz kuće. Konačno, postoji i bojazan da će se “umjetno” smanjivati i broj hospitaliziranih, koji neprestano raste.</p><p>Ako se prisjetimo početka epidemije u Hrvatskoj, u bolnici su završavali čak i oni s vrlo blagim simptomima, dok se danas kod kuće ostavljaju čak i bolesnici s upalama pluća. Nakon što im se izmjeri dovoljno visoka saturacija s kisikom, ostaju doma. Takvih bi moglo biti sve više, pa i broj teže bolesnih fiktivno manji.</p><h2>Udio pozitivnih je visok</h2><p>Pasti bi, konačno, fiktivno mogao i broj umrlih ako ne bude dovoljno testiranja. Epidemiološki, nad situacijom je izgubljena kontrola kad je više od pet posto pozitivnih u ukupnom broju testiranih, a kod nas taj broj premašuje i 30 posto. Unatoč tome, testova je gotovo 4000 manje.</p><p>- Udio pozitivnih je jako visok, što znači da imamo zaraženih koji nisu dijagnosticirani, a onda nisu ni pod mjerama i mogu dalje zaraziti druge. To je zabrinjavajuće. U bolnicama su, nadalje, teški i srednje teški slučajevi, a puno je zaraženih u domovima za starije, koji bi prije bili hospitalizirani, a sad nisu - ističe epidemiolog i član Vladina znanstvenog savjeta, prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić.</p><p>Sad vrlo zabrinuti premijer Plenković je prije tjedan dana rekao da su poduzete mjere dale rezultate.</p><p>- Mjere koje smo poduzeli prije dva tjedna pokazuju da imamo usporavanje rasta, ali cilj je da ne ostanemo na ovim visokim brojevima. A to ovisi od svakog od nas. Svi vidimo što se događa u susjedstvu, situacija u Hrvatskoj nije tako loša, ali je ozbiljna - poručio je Plenković. Bilo je to pet dana nakon što je Stožer produljio sve postojeće mjere.</p>