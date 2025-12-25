Brojna mjesta pokraj Zagreba provela su Badnjak u mraku: 'Strah nas je, ovo nije prvi put'

Dio Hrvatske ostao je bez struje na Badnjak, javili su nam naši čitatelji. Struje nije bilo u okolici općine Kravarsko te okolici Zaprešića. U naselju Donji Hruševec, koje se nalazi u sastavu Općine Kravarsko, već godinama, kako su nam kazali čitatelji, postoji ozbiljan i kontinuiran problem s opskrbom električnom energijom.

- Svaki put kada padne snijeg, zapuše jači vjetar ili dođe do nevremena, cijelo naselje, koje broji više od 300 stanovnika, ostaje bez električne energije. Razlog tome je dugogodišnje neodržavanje trase ispod dalekovodnih mreža u nadležnosti HEP ODS-a. Drveće i raslinje izrasli su do te mjere da prilikom nevremena padaju na vodove, što redovito uzrokuje prekide u opskrbi električnom energijom - rekao nam je čitatelj.

Posljednji veći prekid dogodio se 22.11.2025. godine, kada je struja nestala u poslijepodnevnim satima. Nakratko se, kako je rekao, vratila na svega dva sata, a zatim ponovno nestala od 18:00 sati 22.11. do 9:00 sati 23.11.2025. godine. Cijelu noć i jutro stanovnici su bili bez električne energije.

- U naselju žive brojna kućanstva, OPG-ovi kojima je električna energija nužna za rad, obitelji s malom djecom te starije i bolesne osobe. Posebno ističemo da postoje mještani kojima su za život potrebni uređaji poput pumpi za kisik i drugih medicinskih aparata koji ne mogu raditi bez struje. Također, mnogi sustavi grijanja ne funkcioniraju bez električne energije, zbog čega su kućanstva tijekom hladnih noći ostajala bez grijanja - rekao je.

Objasnio je da je Mjesni odbor, kako bi se problem trajno riješio, pokrenuo inicijativu prikupljanja privola od mještana čija se zemljišta nalaze uz trasu dalekovoda. Privole su prikupljene, čime je omogućeno HEP ODS-u da dodatno proširi trasu i ukloni drveće u širini od dodatnih šest do sedam metara sa svake strane, kako bi se spriječili budući kvarovi.

- Iz Elektre je više puta obećano da će se, čim privole budu prikupljene, pristupiti rješavanju problema. Privole su službeno uručene HEP ODS-u 2. prosinca 2025. godine. Od tog dana do danas nismo dobili nikakvu povratnu informaciju niti obavijest o početku radova. Na upite upućene dva tjedna nakon predaje privola nije bilo konkretnih odgovora. Nažalost, upravo se ono na što smo upozoravali ponovno dogodilo 24.12., na sam Badnjak, naselje je ponovno ostalo bez električne energije. Umjesto mira, obiteljskog zajedništva i blagdanskog veselja, stanovnici Donjeg Hruševca Badnju noć i Božić dočekuju u neizvjesnosti, strahu i brizi za svoju djecu, starije i nemoćne, za grijanje i osnovne životne uvjete - rekao je.

Dodao je da su se mještani odlučili, u slučaju ponavljanja dugotrajnog prekida opskrbe električnom energijom, stupiti na snagu privremena obustava plaćanja računa prema HEP-u, zbog kontinuiranog neispunjavanja njihovih obveza održavanja mreže.

Mještanima Donjeg Hruševca stigla je struja u jutarnjim satima na Božić. Javili su nam se i čitatelji iz okolice Zaprešića, mjesta Pluska te Kraljevog vrha. Rekli su da oni također nisu imali struje cijeli Badnjak. Nestanak struje produžio se i na Božić.

- U Kraljevom Vrhu je kaos. Nema struje od Badnjaka od 15 sati, što znači 21 sat ukupno bez električne energije. Iako ekipa radi na otklanjanju kvara, struja je došla oko 11:30, ali samo na pola sata nakon čega je ponovno nestala. Bez grijanja smo, ljudi se smrzavaju, neki nemaju ni vode, žice od internet vire po cesti, stabla padaju po cestama, mobiteli ugašeni. Ne možemo se javiti obitelji ni čestitati im Božić. Okolna sela su bez struje , ali je Kraljev Vrh bez električne energije najdulje. Nadamo se skorom i trajnom rješenju što prije - rekao nam je čitatelj.

Poslali smo upit HEP-u te ćemo ga objaviti kada ga dobijemo.