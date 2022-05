Bruno (16) iz Varaždina medalje iz informatike donosi i iz SAD-a: 'Kod kuće simuliram natjecanja'

Kad vidim druge natjecatelje u dvorani, mislim si da su oni potpuno spremni i da uopće nemaju tremu. Tad se uplašim jer mislim da ću ja biti zadnji, a zapravo se svatko osjeća tako i sve ispadne dobro, priča nam Bruno Kosmačin (16), učenik Prve gimnazije Varaždin, koji je početkom svibnja osvojio drugo mjesto na Državnom natjecanju iz informatike.

U kategoriji "Algoritmi" za srednje škole među svim razredima jedini je dospio u prva tri mjesta, a da nije iz Zagreba.

- Programirati sam počeo još u petom razredu, i premda je to bilo u programskom jeziku Logo, tad sam na županijskom natjecanju shvatio da mi programiranje ide bolje nego što sam mislio - prisjeća se Bruno prvih dana kad se zaljubio u ovo područje dodajući kako je u C++ počeo programirati u sedmom razredu.

Nagrade osvaja i na svjetskim natjecanjima

Dosad su iza njega već brojna državna i međunarodna natjecanja, a tu je i nedavno Hrvatsko otvoreno natjecanje iz informatike (HONI), ali i poziv za finale prestižnog American Computer Science League, u kojem je prošle godine na razini cijelog svijeta osvojio također drugo mjesto. Natjecanje je to, kako kaže njegov profesor i mentor Bojan Banić, na koje bude pozvano tek 50-100 sudionika iz cijeloga svijeta po kategoriji.

- Moram priznati da sam odmah, čim je Bruno upisao našu školu, primijetio potencijal i jednu višu razinu kod njega. Odmah se uključio u sve aktivnosti u školi, od dodatnih priprema do svega ostalog. To natjecanje provodi se u školama kroz četiri kola, a učenici koji se pokažu najboljima budu pozvani u Ameriku na finale, ali se zbog pandemije održava mrežno - kaže profesor Banić. I iako neće u Ameriku, obojica se slažu kako je najvažnija priprema - ona kod kuće.

'Lošiji rezultat mi je dodatna motivacija da budem još bolji'

- Trudim se doma simulirati natjecanja, pa tako znam riješiti po nekoliko starijih državnih natjecanja, za što mi treba više od šest sati. Inače, dnevno vježbam oko dva sata. Ako vidim da mi ide lošije, potrudim se bolje, ili ako sam zadovoljan riješenim, nastavim to održavati - ističe Bruno, koji slobodno vrijeme voli provesti uz videoigre ili u izlasku s prijateljima.

- Zahvalan sam mentoru jer mi je teoretske dijelove koji su mi oduvijek bili manje zanimljivi uspio približiti, zbog čega sam motiviraniji i dalje se baviti informatikom - nastavlja Bruno, koji kaže da su njegovi roditelji često sretniji od njega samog kad osvoji novu medalju.

- Mislim da me uz rad najviše motivira i natjecateljski duh koji imam. Čak i kad ne prođem dobro, kao na županijskom natjecanju prošle godine, to me dodatno motivira da postanem još bolji. Prije mi je to bilo demotivirajuće, ali s godinama sam naučio da to ne mora biti tako, da je bolje to iskoristiti kao neku dodatnu motivaciju - zaključuje ovaj gimnazijalac, koji zasad planira upisati računarstvo na FER-u, a razmišlja i o matematici na zagrebačkom PMF-u.

Dok ne dođe vrijeme za faks, Bruno će nastaviti rasturati na novim natjecanjima, a u srpnju ga čeka i Srednjoeuropska informatička olimpijada (CEOI 2022), čiji će domaćin biti upravo Prva gimnazija Varaždin u suradnji s Varaždinskom županijom.

Najčitaniji članci