Brutalno je ubijena. Tko je ukrajinska izbjeglica Irina koju je Trump spomenuo u govoru?

Američki predsjednik Donald Trump, tijekom obraćanja naciji, spomenuo je 23-godišnju Ukrajinu Irinu Zarutsku koja je brutalno ubijena u kolovozu 2025., piše Ukrainska Pravda. Trump je rekao da, unatoč napretku, opasni recidivisti i dalje bivaju puštani na slobodu zbog politika koje je povezao s Demokratima.



- Pobjegla je iz brutalnog rata samo da bi je ubio okorjeli kriminalac pušten da ubija u Americi - rekao je. Potom se obratio njenoj majci , koja je bila prisutna u dvorani.

- Večeras nam je čast što nam se pridružila žena koja je prošla pakao, Anna Zarutska. Godine 2022. ona i njezina prekrasna kći, tako lijepa, kakva prekrasna mlada žena, Irina, pobjegle su iz ratom razrušene Ukrajine da žive s rodbinom blizu Charlottea, Sjeverna Karolina. Prošlog ljeta, 23-godišnja Irina putovala je kući vlakom kada je poremećen monstrum, koji je bio uhićen više od deset puta i pušten bez kaucije, ustao i nemilosrdno joj zario nož u vrat i tijelo. Nitko nikada neće zaboraviti izraz užasa na Irininom licu dok je posljednjih sekundi života gledala svog napadača. Umrla je odmah. Anna Zarutska, večeras vam obećavam, osigurat ćemo pravdu za vašu veličanstvenu kći, Irinu - rekao je Trump.

Tragedija se dogodila večeri 22. kolovoza na željezničkoj stanici East/West Boulevard u četvrti South End u Charlotteu. Prema policiji, Irina Zarutska zadobila je višestruke ubodne rane i preminula na mjestu događaja.

Policija je uhitila osumnjičenog za ubojstvo ukrajinske žene, Decarlosa Browna Jr., 34-godišnjeg beskućnika. Odveden je u bolnicu s ozljedama koje nisu bile opasne po život, a kasnije je uhićen i optužen za ubojstvo prvog stupnja. Brown već ima kriminalni dosje, budući da je od 2011. više puta uhićivan zbog krađe, oružane pljačke i prijetnji.