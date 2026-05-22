Brutalno premlatili stranca u Rijeci. Uhitili su četvero ljudi nakon objave šokantne snimke

Riječka policija je u petak privela četiri osobe koje dovodi u vezu s brutalnim napadom na stranog pomorca krajem siječnja i početkom veljače ove godine u Rijeci. Kako su priopćili iz Policijske uprave primorsko-goranske, osumnjičeni su privedeni u službene prostorije, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Podsjetimo, javnost je posljednjih dana potresla uznemirujuća snimka nasilja koja se proširila društvenim mrežama. Na snimci se vidi kako nekoliko osoba brutalno napada mlađeg muškarca, za kojeg se neslužbeno doznalo da je sirijski državljanin i pomorac na stranom brodu.

Prema dostupnim informacijama, napad se dogodio na Gatu Karoline Riječke. Dvojica maskiranih mladića rušila su i udarala muškarca rukama i nogama, a nastavili su ga tući i dok je nepomično ležao na podu. U pozadini su se čuli ženski glasovi, a jedna od djevojaka navodno se smijala tijekom napada.

U jednom trenutku jedan od napadača izgovara: 'Samo nemoj da nam umre', što je dodatno šokiralo javnost. Napadači su muškarcu uzeli mobitel i oko 200 eura, a na snimci se čuje i prijedlog da mu mobitel bace u more. Prema navodima, u napadu je sudjelovala i žena koja je na engleskom jeziku govorila žrtvi da ostane ležati na tlu.

Iz policije su ranije poručili kako do pojave snimke nisu imali saznanja da ona postoji. Potvrdili su da je 25-godišnji strani državljanin podnio kaznenu prijavu za razbojništvo nakon što je zatražio liječničku pomoć.

Snimka datira iz noći s 31. siječnja na 1. veljače, kada su nepoznate osobe razbojništvom oštetile 25-godišnjeg stranog državljanina, pomorca na stranom brodu, izvijestili su iz PU primorsko-goranske.