Prosvjed protiv trgovinskog sporazuma EU–Mercosur eskalirao u nasilje, letjeli kamenje i krumpiri, razbijani prozori, traktor se zaletio u policijski kordon
Bruxelles: 7000 farmera izašlo na prosvjed, policija uzvratila suzavcem i vodenim topovima
Belgijska policija u četvrtak je ispalila suzavac i vodene topove nakon što su prosvjedi poljoprivrednika protiv sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Mercosura postali nasilni, a neki su prosvjednici bacali kamenje i krumpir na policiju te razbijali prozore.
Policija je intervenirala kada je nasilje eskaliralo i pokušala uhititi neke od prosvjednika. U jednom trenutku, traktor se zabio u red interventne policije, iako se činilo da nikoga nije udario. Neki su također ciljali novinare.
Briselska policija izjavila je da je odobrila prosvjed s do 50 traktora, ali do četvrtka poslijepodne u belgijsku prijestolnicu stiglo je njih oko tisuću, uglavnom s belgijskim registarskim oznakama.
Procijenili su broj prosvjednika na 7000.
Čelnici EU-a raspravljali su u četvrtak na samitu u Bruxellesu o tome treba li Europska unija potpisati sporazum s blokom Argentine, Brazila, Paragvaja i Urugvaja.
Kritičari trgovinskog sporazuma, koji se pripremao 25 godina, kažu da bi jeftina roba mogla preplaviti tržište na štetu europskih proizvođača.
