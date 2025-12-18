Obavijesti

KAOS NA ULICAMA

Bruxelles: 7000 farmera izašlo na prosvjed, policija uzvratila suzavcem i vodenim topovima

Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Prosvjed protiv trgovinskog sporazuma EU–Mercosur eskalirao u nasilje, letjeli kamenje i krumpiri, razbijani prozori, traktor se zaletio u policijski kordon

Belgijska policija u četvrtak je ispalila suzavac i vodene topove nakon što su prosvjedi poljoprivrednika protiv sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Mercosura postali nasilni, a neki su prosvjednici bacali kamenje i krumpir na policiju te razbijali prozore.

Policija je intervenirala kada je nasilje eskaliralo i pokušala uhititi neke od prosvjednika. U jednom trenutku, traktor se zabio u red interventne policije, iako se činilo da nikoga nije udario. Neki su također ciljali novinare.

Briselska policija izjavila je da je odobrila prosvjed s do 50 traktora, ali do četvrtka poslijepodne u belgijsku prijestolnicu stiglo je njih oko tisuću, uglavnom s belgijskim registarskim oznakama.

Procijenili su broj prosvjednika na 7000.

Čelnici EU-a raspravljali su u četvrtak na samitu u Bruxellesu o tome treba li Europska unija potpisati sporazum s blokom Argentine, Brazila, Paragvaja i Urugvaja.

Kritičari trgovinskog sporazuma, koji se pripremao 25 ​​godina, kažu da bi jeftina roba mogla preplaviti tržište na štetu europskih proizvođača.

