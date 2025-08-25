Ma, kakav mir, Rusi prijete napadom sa 100.000 vojnika

Ruske obrambene jedinice uništile su tijekom noći 21 ukrajinski dron, izvijestila je ruska državna novinska agencija pozivajući se na podatke ruskog ministarstva obrane. Dva drona koja su ruske protuzračne jedinice uništile letjela su prema Moskvi, izjavio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin.

U međuvremenu, Rusija i Ukrajina razmijenile su u nedjelju 146 ratnih zarobljenika s obje strane nakon posredovanja Ujedinjenih Arapskih Emirata, priopćili su rusko ministarstvo obrane i ukrajinski predsjednik. Rusko ministarstvo priopćilo je da se svi oslobođeni Rusi nalaze u Bjelorusiji te primaju psihološku i medicinsku pomoć. Ukrajina je u Moskvu također vratila osam ruskih državljana, stanovnika Kurske regije.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je na aplikaciji Telegram objavio je da je razmjena bila, ali nije dao nikakve podatke. Objavio je slike nasmijanih povratnika, rekavši da je većina njih bila u zatočeništvu od 2022., kad je Rusija napala svog manjeg susjeda. Rekao je da je među njima i novinar zarobljen mjesec dana nakon invazije. Potpredsjednik SAD-a J. D. Vance rekao je da je Rusija učinila "značajne ustupke" kako bi se postiglo dogovorno rješenje rata u Ukrajini i da je uvjeren da se napreduje unatoč izostanku jasnih pomaka prema okončanju sukoba.

- Shvatili su da neće moći postaviti marionetski režim u Kijevu. To je, naravno, bio važan zahtjev na početku. I ono što je važno, prihvatili su da će biti nekakvo sigurnosno jamstvo teritorijalne cjelovitosti Ukrajine - rekao je Vance.

Međutim, u isto vrijeme situacija u Donbasu za Ukrajinu je sve opasnija. Cijena obrane mjeri se životima i teškim stradavanjima ukrajinskih vojnika. U poljskoj bolnici Nacionalne garde medicinari 14. operativne brigade rade pod okriljem noći jer je samo tad moguće sigurno izvlačiti ranjene i poginule. Ruski gubici su znatno veći, ali Rusija ima veći kapacitet za njihovu apsorpciju, piše BBC.

Na izlasku iz regije, kraj polja kukuruza i suncokreta, kilometri bodljikave žice, duboki rovovi i betonske piramide "zmajevih zuba" svjedoče o pripremama za obranu. Vjeruje se, navodi BBC, da Rusija ima više od 100.000 vojnika u pripravnosti. Ove nove utvrde pokazuju koliko se situacija u Donjecku pogoršala.

S druge strane, Zelenski je rekao kako Ukrajina za udare duboko u Rusiji koristi vlastito oružje i ne koordinira mete sa SAD-om. 