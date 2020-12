'Brza dozvola za cjepivo bit će dosta zabavna za brexitovce'

Upravo su europske regulacije, koje su još par tjedana na snazi u Britaniji, omogućile ubrzano dopuštanje ovog cjepiva i prepliće s najvećom političkom epizodom Velike Britanije u novije doba

<p>Vjera Magdalenić-Moussavi, znanstvenica koja je na Imperial Collegeu u Londonu direktorica za partnerstvo i odnose s industrijom, objasnila je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a582499/Hrvatska-znanstvenica-iz-Britanije-istice-ironiju-s-odobrenjem-cjepiva-i-Brexita.html" target="_blank">N1</a> detalje oko brzog britanskog odobrenja cjepiva Pfizer-BioNtech protiv covida-19.</p><p>"Sljedeći tjedan će početi distribucija i cijepljenje najrizičnijih grupa. Prvo štićenici domova za starije i nemoćne i radnici u njima, potom stariji od 80 godina i zaposleni u zdravstvenom sustavu", kazala je.</p><p>800.000 doza ovog cjepiva već je stiglo u Veliku Britaniju iz Belgije gdje je najbliža tvornica ovoj zemlji.</p><p>"800.000 doza nije tako puno. Ovo je zemlja od 65 milijuna ljudi, tako da je to samo početak. Ono što se sada zna je da se imunitet stvara sedam dana nakon druge doze cjepiva, znači 28 dana nakon prve doze. Ono što se još ne zna niti za ovo niti za druga cjepiva je koliko imunitet traje", kazala je.</p><p>Kako je riječ o cjepivu koje je stabilno na temperaturi od -70°C, rekla je, na današnjoj konferenciji Agencije za licenciranje bilo je dosta pitanja o logistici pri tako masovnom cijepljenju.</p><p>"Jedno od pitanja je bilo kako će se s time nositi. Mislim da su testiranja unutar procesa za licenciranje u Britaniji (pokazala) da je to cjepivo pet dana stabilno u frižideru između 2°C i 8°C, tako da bi to olakšalo proces. Ali bi to i dalje bilo logistički izazov", objasnila je.</p><p>Dalje je govorila o strategiji vlade Borisa Johnsona:</p><p>"Oni pokušavaju najosjetljivije ljude zaštititi od teškog covida i od smrti. Jučer je objavljeno da je u Velikoj Britnaiji umrlo od covida 75.000 ljudi."</p><p>Dodala je da će se, nakon najhitnijih skupina za cijepljenje, dalje ići niz dobnu ljestvicu građana, prvo stariji od 80 godina, pa stariji od 75, zatim građani između 16 i 75 godina starosti ugroženi određenim zdravstvenim stanjima:</p><p>"I onda tek na 10. mjestu su (zdravi) ljudi ispod 50 godina."</p><p>"Mislim da će vlada vrlo sporo i vrlo oprezno olakšavati mjere", zaključila je zbog toga.</p><p>Što se tiče drugih cjepiva, kazala je da smatra da "Moderna iza Pfizer-BioNTecha kaska samo 10 dana", da je AstraZeneca još u fazi razmatranja zbog određenih zbunjujućih podataka, ali da vlada Velike Britanije očito računa na sva ova cjepiva kao mjeru za odrasle.</p><p>Mislim da Moderna kaska samo 10 dana iza Pfizera. Danas je objavljeno da je proces licenciranja razmatranja podataka i kliničkih podataka kreće... britanska vlada vidi sva cjepiva...</p><p>Za kritike na račun brzine odobrenje ovog cjepiva u Velikoj Britaniji, kazala je da je riječ o nemalo politički obojanim izjavama:</p><p>"Danas je predsjednica agencije ponavljala stalno i iznova da nikakvi regulatorni niti znanstveni procesi nisu kompromitirani kako bi dobili dozvolu."</p><p>"Upravo su europske regulacije, koje su još par tjedana na snazi u Britaniji, omogućile ubrzano dopuštanje ovog cjepiva, što mislim da će biti dosta zabavno brexitovcima", primijetila je ironiju u dijelu priče u kojem se odobrenje cjepiva prepliće s najvećom političkom epizodom Velike Britanije u novije doba.</p><p>Na kraju je rekla što smatra kako će i kojom brzinom cjepivo utjecati na vraćanje života u normalu u Velikoj Britaniji:</p><p>"Mi smo izašli iz potpune karantene, ali smo još u vrlo strogom sustavu gradacije karantene. Povratak nekom normalnom životu? Možda će se tek sljedeći Božić normalno slaviti... Koliko sam shvatila, tijekom siječnja će biti 50 milijuna doza, što je za cijepljenje 25 milijuna ljudi."</p>