'Brza i laka zarada': Internet prevaranti obmanuli troje ljudi, ukrali im preko 122 tisuće eura

Primorsko-goranska policija istražuje slučaj prijevare pri ulaganju u kriptovalute i investicijske fondove, kojima su dvojica stanovnika Krka, u dobi od 76 i 85 godina, te 35-godišnjakinja iz Malog Lošinja oštećeni za više od 122 tisuće eura, priopćeno je u utorak.

Prema podacima Policijske uprave primorsko-goranske, oštećeni su tijekom prošle i ove godine putem interneta i društvenih mreža kontaktirali s nepoznatim osobama, koje su se predstavile kao financijski stručnjaci za ulaganja, brokeri iz stranih tvrtki.

Uvjerili su ih u mogućnost 'brze i velike zarade' pa su oštećeni u više navrata uplaćivali novac na račune banaka u inozemstvu, radi kupovine kriptovaluta, odnosno ulaganja u investicijske fondove, bez provjere o poslovanju tih, navodnih tvrtki.



Kada su htjeli podignuti prikazanu im zaradu, brokeri su tražili dodatne uplate, što oštećeni nisu učinili pa su financijski savjetnici prestali komunicirati s njima i uklonili oglase o ulaganju s interneta.

Iz policije ističu da unatoč brojnim upozorenjima, neki od građana i dalje vjeruju nepoznatim osobama i neprovjerenim pravnim subjektima te postaju žrtve investicijskih prijevara.

Naglašavaju kako je ulaganje u kriptovalute rizično, posebice ako se ulaže novac preko tvrtki čije poslovanje prethodno nije provjereno te ponovno poručuju građanima da se dobro informiraju prije investiranja i potraže financijski savjet nadležnih hrvatskih institucija.