Obavijesti

News

Komentari 5
LJUBAV PREMA UTRKAMA

Brzina i adrenalin Maji iz Ploča su u krvi: 'Jurila sam 20 godina, a sada sin ide mojim stopama'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 5 min
Brzina i adrenalin Maji iz Ploča su u krvi: 'Jurila sam 20 godina, a sada sin ide mojim stopama'
16
Ploče: U obitelji bivše vozačice auto utrka Maje Barbir tradicija se nastavlja, sada utrke vozi sin Luka | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nekad najbrža vozačica regije u autocrossu, danas sutkinja na stazi, Maja Barbir želi se vratiti utrkama u čast sinu Martinu i uz potporu sina Luke

Vožnja je Maji Barbir iz Ploča u krvi. Strast koja ju pokreće već puna dva desetljeća oblikovala je njezin život, obitelj i svakodnevicu. Kad je prije 20 godina prvi put sjela u trkaći automobil, nije mogla ni zamisliti da će joj taj trenutak odrediti životni put. Danas, s 47 godina, kaže kako je ljubav prema automobilizmu još uvijek jednako snažna, a možda i veća nego na početku.

- Ta ljubav nikad nije nestala, možda je sada još i jača - priznaje Maja, dok se prisjeća svojih prvih vožnji i dana kad su joj govorili da to nije sport za žene.

Ploče: U obitelji bivše vozačice auto utrka Maje Barbir tradicija se nastavlja, sada utrke vozi sin Luka
Ploče: U obitelji bivše vozačice auto utrka Maje Barbir tradicija se nastavlja, sada utrke vozi sin Luka | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Sve je počelo na improviziranom trkalištu u Pločama. Njezin suprug Josip, i sam automobilist, rekao joj je da neće moći izdržati više od nekoliko krugova. No, ona je odmah pokazala prkos i odlučnost: umjesto pet, odvezla je čak 25 krugova.

- Gledali su me kao da sam pala s Marsa. Nitko nije vjerovao da mogu, ali dokazala sam da itekako mogu - prisjeća se Maja.

U to vrijeme, prije dva desetljeća, gotovo da nije bilo žena u autosportu.

- Mi žene smo bile "za kuhinju", a ne za volan, tako se tada razmišljalo. Isto vrijedi i za motocikle. "Nije to za ženu", govorili su. A ja vozim i motocikl! Ušla sam u muški svijet i pokorila ga - rekla je Maja.

Grgo Jelavić/PIXSELL
Grgo Jelavić/PIXSELL | Foto: Grgo Jelavić/PIXSELL/Snimio čitatelj

Unatoč podsmjesima i ružnim komentarima s tribina, nije se dala pokolebati.

- Odvezla sam junački i začepila im usta. Nije bilo lako, ali upornost se isplatila - rekla je Maja. Već 2009. osvojila je titulu najbolje vozačice Regije jug, a u muškoj konkurenciji bila je druga.

Danas više ne vozi, ali je na svakoj utrci prisutna kao sutkinja.

Aktivno sudim drift, položila sam licenciju, članica sam BMW Auto kluba Dalmacija i AMK Racing Teama Ploče. Imam i licenciju za autoslalom i brdo. Predsjednik Kristijan Begić i kolege mi daju veliku podršku - rekla je Maja. No priznaje da ju želja da ponovno sjedne u automobil ne napušta.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Najradije bih vozila brdo, to je famozna disciplina. To mi je velika želja, ali bez sponzora je teško - dodala je Maja.

U njezinoj kući posebno mjesto zauzima polica s više od 60 pehara.

- Iza svakog stoji znoj i potrošeni novac. To su uspomene koje se ne zaboravljaju - rekla je Maja. Nikada nije imala posebne treninge, ali je od supruga naučila sve što treba znati.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Moraš poznavati svoj automobil kao da si automehaničar. Auto neće voziti tebe, nego ti njega - rekla je Maja.

Ljubav prema autosportu Josip i Maja prenijeli su i na svoju djecu, iako im to nije bila namjera.

- Vodili smo ih sa sobom na utrke i jednostavno su odrasli uz automobile - rekla je Maja. Najstariji sin Martin, koji je obožavao taj sport, poginuo je u prometnoj nesreći u dobi od samo 20 godina.

Ploče: U obitelji bivše vozačice auto utrka Maje Barbir tradicija se nastavlja, sada utrke vozi sin Luka
Ploče: U obitelji bivše vozačice auto utrka Maje Barbir tradicija se nastavlja, sada utrke vozi sin Luka | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Sve što radim, radim i na njegov spomen. To me čini jačom i daje mi snagu da nastavim - govori Maja kroz suze.

Najmlađi sin Luka (21) nastavio je majčinim stopama. Od malih nogu na stazi, danas je ozbiljan natjecatelj.

- Imam svu sigurnosnu opremu, od kombinezona do HANS ovratnika. Na jednoj utrci u Dubrovniku udario sam u zid pri 90 km/h i ništa mi nije bilo. To je dokaz koliko je sigurnost važna - rekao je Luka.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Za njega su utrke način života.

- To je moj ispušni ventil. Na stazi ne razmišljam ni o čemu drugom. I da se razbijem sto puta, opet ću složiti auto i voziti. Utrke me pokreću, bez njih ne znam što bih - rekao je Lika.

Prvi puta nastupio je 2021. u Metkoviću i odmah pobijedio.

- Osvojio sam prvo mjesto klase i juniora. To iskustvo bilo je kao droga, više nisam mogao stati - rekao je Luka. Kupio je drugi automobil, mjesecima ga prepravljao i nastavio se natjecati na brdskim utrkama u Makarskoj, Skradinu i Malačkoj.

Grgo Jelavić/PIXSELL
Grgo Jelavić/PIXSELL | Foto: Grgo Jelavić/PIXSELL/Snimio čitatelj

- Sport je skup, za veće utrke poput Buzeta treba puno troškova, ali trudim se koliko mogu - rekao je Luka.

Osim vožnje, Luka cijeni i druženje.

- Da roditelji nisu bili u autosportu, teško da bih se ikad uključio. Ali od četvrte godine sam na stazi, to mi je u krvi - rekao je Luka. Već i svog sina, starog tek godinu i tri mjeseca, vodi sa sobom na utrke.

- Nadam se da će ići mojim stopama - dodao je Luka.

Maja, iako ponosna, ne skriva brigu.

Kad ga gledam kako dolijeće, hvatam se za glavu. Ali vozaču ne smiješ govoriti kako da vozi. Na stazi sam ja sudac, a on samo još jedan vozač sa startnim brojem - rekla je Maja.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

I majka i sin neprestano ponavljaju poruku o sigurnosti.

- Svaki dan netko pogine na cesti, osobito mladi. Zato neka se uključe u autosport, neka voze na stazi, a ne na cesti - rekla je Maja. Luka dodao kako se slaže s mamom.

- Od kad vozim utrke, ne divljam po cesti. U trkaćem autu imam sigurnost, na stazi su ograde i zone izlijetanja. To što radimo na brdskim utrkama nikad ne smiješ raditi na cesti - zaključio je Luka.

Roko je više za motocross, a Luka se opredijelio za brzine i brdo. Martin je imao toliku ljubav prema autosportu, ali je, nažalost, izgubio život u prometnoj nesreći kad je imao 20 godina. Sve što radim, radim na njegov spomen. Zbog toga ću odvoziti sezonu brda, i to svojim autom, rekla nam je Maja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
'U Hrvatskoj su mi jasno dali do znanja: Ili ću s nekim spavati ili trebam vezu da mogu operirati'
LIJEČNICE NAPUSTILE HRVATSKU

'U Hrvatskoj su mi jasno dali do znanja: Ili ću s nekim spavati ili trebam vezu da mogu operirati'

Ključni problemi hrvatskog zdravstva su korupcija i klijentelizam, kaže za 24sata dr. Križić koja danas ima privatnu praksu u Frankfurtu.
Njemačka se sprema za rat: 'Putin neće stati. Moramo biti spremni na 600 mrtvih dnevno'
ŠOKANTNO UPOZORENJE

Njemačka se sprema za rat: 'Putin neće stati. Moramo biti spremni na 600 mrtvih dnevno'

Njemačka u šoku! Spremna za rat do 2029? Ministar Pistorius diže uzbunu, modernizacija Bundeswehra u tijeku. Novi vojni rok na pomolu?
FOTO UŽASA Ovdje su se sudarili Hitna i automobil u Karlovcu. Pješakinja poginula na mjestu
STRAVA

FOTO UŽASA Ovdje su se sudarili Hitna i automobil u Karlovcu. Pješakinja poginula na mjestu

Policija će obaviti očevid nakon kojega će biti poznati detalji nesreće, izvijestila je karlovačka policija. Kako su ranije objavili, sudarili su se Hitna i osobni automobil, a smrtno je stradala pješakinja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025