Koordinatorica za cijepljenje HZJZ-a Marija Bubaš za RTL Danas rekla je kako je na platformi za cijepljenje nešto više od 200 tisuća ljudi, ali smatra kako je u ovom trenutku fokus "negdje posve drugdje," a rekla je i kako platforma potpuno funkcionira.

- Fokus je potrebno vratiti na najbitniji segment života i najvažniji javnozdravstveni interes, a to je cijepljenje. I to je ta činjenica koja biva prikrivena sa ovom šumom informacija koje su, možda, građanima zanimljive, ali za njihov život i očuvanje života i zdravlja i povratak na staro, što bismo svi htjeli i ponavljamo kao mantru godinu i pol dana, cijepljenje je znatno manje rizično od zaraze Covidom-19. Cjepivo je najbitniji i najbrži i najsigurniji povratak na staro - rekla je.

Na pitanje mogu li se svi koji još nisu bili na cijepljenju, a trebali su jer u prioritetnim skupinama, računati na poziv nakon prijave na platformu ili moraju čekati poziv svog liječnika, rekla je kako postoji nekoliko kanala za prijavu i svi su aktivni i niti jedan ne isključuje drugi.

Prelazimo u treću fazu cijepljenja

- U kontaktu s kolegama na terenu i županijskim zavodima danas sam doznala da je druga faza na izlazu, a neki su s njom i završili i kreću cijepiti treću fazu, znači radno-aktivne i mlađe dobne skupine - pojasnila je.

S obzirom da će sada dolaziti veće količine cjepiva, aktivirat će se novi punktovi, a cijepit će se, ako bude potrebno i svih sedam dana u tjednu. Građani se mogu prijaviti na bilo koji od postojećih kanala, ili u call centre županijskih zavoda ili na 0800 0011 ili liječnicima obiteljske medicine ili na platformu Cijepise.

Imali smo dnevni rekord od 40 tisuća cijepljenja u četvrtak. Koliko bi mogli i trebali cijepiti da procijepimo više od polovice stanovništva do kraja lipnja?

- Odgovor na to pitanje je matematički jednostavan, ali baš i nije tako jednostavan. To je nekakvih novih oko milijun cijepljenja, ali moramo računati da određeni broj ljudi mora primiti i drugu dozu. Nešto je malo kompliciraniji izračun, ali mi ćemo to stići ako budemo imali dovoljno ljudi koji su zainteresirani. Nije problem cijepiti one koji su prijavljeni. I to će se ostvariti dok trepneš okom.

Bubaš je rekla i kako po najnovijim spoznajama, zasad je preporuka da se ljudi koji su preboljeli korona virus cijepe jednom dozom osim ako je osoba preboljela korona virus prije godinu dana. Ljudi koji su primili jednu dozu cjepiva pa su u međuvremenu oboljeli od Covid-19, u periodu od 3 do 6 mjeseci bi trebali primiti drugu dozu cjepiva.

Kada se dosegne 70 posto procijepljenosti očekuje i ukidanje obaveze nošenja maski.