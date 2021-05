To su testovi za samotestiranje i riječ je o orijentacijskim testovima, oni nemaju dijagnostičku vrijednost. Osobi sa simptomima su orijentir koja ima simptome pa ih želi koristiti. U slučaju pozitivnog testa, a i u slučaju negativnog, pogotovo kod osobe sa simptomima, takav test trebalo bi potvrditi PCR testom, rekla je u emisiji Dobro jutro, Hrvatska primarijus Marija Bubaš iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.



- Do danas se nije moglo doći do brzih antigenskih testova za opću populaciju, dosad su ih koristili zdravstveni djelatnici u okolnosti kad je potrebna brza trijaža ili u kolektivima kada se želi spriječiti širenje zaraze. Ti testovi služe sa samotestiranje, najčešće će to biti laik, a ne zdravstveni djelatnik. Nisu tako pouzdani i treba ih potvrditi, oni su samo putokaz, naglasila je.

Kućni testovi nedovoljno pouzdani

- Nedovoljno su pouzdani, test mora imati pouzdanost višu od 97%, a ovi testovi za samotestiranje imaju znatno manju osjetljivost - rekla je Bubaš i pojasnila da se uzimaju testovi iz sline, brisevi iz obraza ili sluznice nosa.

Na pitanje pak jesu li onda laboratorijski testovi 100% pouzdani, kaže da to ovisi o uzimanju uzorka.

- Nekad ima mali broj kopija virusa i teško ga je "uhvatiti". Zato i takvo testiranje ne treba raditi kada to osoba poželi nego kada je to opravdano i ordinirano, objasnila je Bubaš.



- Oni imaju svoju primjenu, ali sa zrnom soli. Ako je osoba pozitivna to je putokaz osobi u kojem smjeru treba ići. Negativni nalaz ne govori puno, ako imate simptome treba se obratiti liječniku i promisliti jesmo li bili s nekim u kontaktu i dopustiti da zdravstveni djelatnik procijeni koji je rizik da se radi o zarazi koronavirusom, rekla je Bubaš o brzim testovima. Dodala je da se još ne zna datum kada će stići u ljekarne. Kaže da nakon pozitivnog kućnog testa ne treba ići među ljude, već javiti liječniku i potvrditi nalaz na PCR-u.





- Cijepljenje je daleko sigurnije od vožnje automobilom, ljudi dođite na cijepljenje, prijavite se - poručila je Bubaš i dodala da punktovi za masovno cijepljenje funkcioniraju kako treba, pogotovo u Zagrebu

U Hrvatskoj smo premašili i milijun cijepljenih.

- U posljednja dva dana cijepljeno je skoro 80.000 ljudi, mislim da cijepljenje ide dobro, rekla je te istaknula da i prva doza daje jako visoku zaštitu.



- Netko tko nije primio dvije doze ipak je zaštićen od težeg oblika bolesti i umiranja i treba se cijepiti jer to je alat koji imamo, a koji spašava živote, naglasila je na kraju Bubaš te dodala da Hrvatska radi dobar posao oko cijepljenja, kako se treba cijepiti i onda će doći i natrag "staro normalno".