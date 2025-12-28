Budanov: Rusija u 2026. planira mobilizirati 409.000 vojnika

Rusija je ispunila svoje ciljeve mobilizacije u 2025. godini te je postavila mobilizacijski cilj da u 2026. regrutira 409.000 ruskih vojnika, rekao je šef ukrajinske vojne obavještajne službe Kirilo Budanov za Suspilne u intervjuu na kraju godine.

Budanov je u intervjuu za Suspilne, objavljenom 27. prosinca, rekao da je Moskva ispunila svoj cilj mobilizacije za 2025. od 403.000 ruskih vojnika početkom prosinca te da će do kraja 2025. dosegnuti 103 posto planiranog cilja.

Kremlj je u početku postavio cilj regrutiranja 343.000 ljudi u 2025. godini, ali je usred godine povećao taj broj zbog porasta regrutacije.

Foto: Sergey Pivovarov

Ogromna većina ruskih novaka služi kao ugovorni vojnici, rekao je Budanov, uz izvješća da su neki novaci dobili i više od 2 milijuna rubalja (otprilike 25.000 američkih dolara) kao jednokratni bonus pri potpisivanju ugovora.

„Novac je u svim ratovima bio jedan od glavnih poluga za regrutiranje ljudi“, dodao je Budanov. „Tako mame ljude u vojsku.“

Kako bi izbjegla novu masovnu mobilizaciju nakon izrazito nepopularne djelomične mobilizacije 2022. godine, Moskva se oslanja na unosne ugovore i opsežne regrutacijske kampanje, nudeći velike bonuse za potpisivanje i izdašan paket pogodnosti.

Osim ugovornih vojnika, Rusija nastavlja sustavno regrutirati strane državljane za borbu u ratu protiv Ukrajine, rekli su dužnosnici ukrajinske obavještajne službe 26. prosinca.

Samo u prosincu identificirano je više od 150 stranih državljana iz 25 zemalja koji su regrutirani u rusku vojsku, dok se još oko 200 njih priprema za pridruživanje, rekao je Oleh Ivaščenko, šef Ukrajinske vanjske obavještajne službe. Prema podacima Ukrajinskog koordinacijskog stožera za postupanje s ratnim zarobljenicima, do listopada je Rusija mobilizirala više od 18.000 stranih državljana iz 128 zemalja. Najveću skupinu stranih boraca koji se bore za Rusiju čine Sjevernokorejci, navodi ta agencija.

Rusija je također posegnula za novačenjem stotina tisuća osuđenika te regrutiranjem osoba s kroničnim zdravstvenim stanjima, uključujući HIV i hepatitis.

Unatoč napredovanju duž bojišnice u 2025. godini, ruski vojnici suočavaju se s masovnim gubicima zbog nedostatka zaštitne opreme, neadekvatne obuke i ruskog stila napada „ljudskim valovima“, među ostalim čimbenicima.

Prema zajedničkoj istrazi BBC Russia i neovisnog ruskog medija Mediazona, potvrđeno je više od 156.000 ruskih vojnika kao žrtava na bojištu — iako su stvarni brojevi znatno veći.

Zaključno s 27. prosincem, Rusija je od početka potpune invazije izgubila ukupno 1.203.310 pripadnika vojske, izvijestio je Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine. Ta procjena, koja je uglavnom u skladu s procjenama zapadnih obavještajnih agencija, vjerojatno uključuje poginule, zarobljene, ranjene i nestale.