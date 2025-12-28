VIDEO Vojnik u kostimu Djeda Mraza mahao ruskom zastavom u osvojenom ukrajinskom gradu

Uoči ključnog sastanka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trumpa, ruski predsjednik Vladimir Putin u subotu je iznio niz tvrdnji o značajnim vojnim uspjesima na istoku i jugu Ukrajine. Kremlj je objavio da su ruske snage zauzele pet gradova, uključujući strateški važne Mirnohrad i Huljajpolje, no Kijev je te navode promptno odbacio kao dezinformacijsku kampanju osmišljenu da utječe na mirovne pregovore.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:40 Rusi: Zauzeli smo Mirnohrad i Huljajpolje | Video: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

Putin je navodno posjetio zapovjedno mjesto ruske vojske gdje su ga načelnik glavnog stožera Valerij Gerasimov i zapovjednici izvijestili o napretku. Na snimkama koje su objavili ruski državni mediji, jedan od časnika koji su brifirali Putina bio je odjeven u kostim Djeda Mraza.

Foto: Profimedia

Prema ruskim državnim medijima, Putinu je rečeno da su moskovske snage preuzele kontrolu nad Mirnohradom, Rodinskim i Artemivkom u Donjeckoj oblasti, te Huljajpoljem i Stepnohirskom u Zaporiškoj oblasti. Ove tvrdnje, međutim, nisu potvrdili neovisni analitičari.

Putin: Ostvarit ćemo ciljeve oružanom silom

Posjet zapovjednom centru, šesti takav od listopada, Putin je iskoristio za ponavljanje svojih maksimalističkih ciljeva, uključujući kontrolu nad cijelom regijom Donbasa, signalizirajući da Moskva nije spremna na kompromis. U televizijskom prijenosu optužio je ukrajinsko vodstvo da "ne žuri riješiti sukob mirnim putem".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:01 Rusi osvojili Huljapole | Video: Rusko ministarstvo obrane

Sugerirao je da na Zapadu postoje "inteligentni ljudi" koji Kijevu preporučuju prihvaćanje "pristojnih uvjeta za kraj sukoba", no ustvrdio je kako je interes Moskve za dobrovoljnim povlačenjem Ukrajine "u suštini sveden na nulu". Svoju je poruku zaključio otvorenom prijetnjom.

​- Ako kijevske vlasti ne žele riješiti stvar mirnim putem, riješit ćemo sve izazove s kojima se suočavamo... koristeći oružanu silu - poručio je Putin.

Ovo nije prvi put da ruske vlasti objavljuju velike pobjede neposredno prije važnih pregovora. U studenom je Gerasimov tvrdio da su zauzeli Kupjansk, što je demantirano kada je Zelenski posjetio taj grad u prosincu. Slično se dogodilo i s tvrdnjom o zauzimanju Pokrovska, koju su osporili i Ukrajina i neovisni analitičari.

Kijev: Ruske laži su usmjerene na strane partnere

Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga oštro je demantirao ruske tvrdnje, nazvavši ih lažnim izjavama kojima pribjegava "vrhovno političko vodstvo države agresora". Priznali su da je situacija u Mirnohradu i Huljajpolju "teška", ali su naglasili da obrambene operacije i dalje traju.

Foto: Profimedia

"Očito je da su ruske laži prvenstveno usmjerene na strane partnere i da su se znatno pojačale upravo tijekom mirovnih pregovora", stoji u priopćenju. "Međutim, ruska dezinformacija neće utjecati na položaj Ukrajine i daljnji diplomatski rad."

S njima se složio i ukrajinski Centar za suzbijanje dezinformacija (CCD), koji je naglasio da se vode teške borbe za oba grada te da ruske snage nemaju kontrolu nad njima. "Svrha ove informacijske operacije je stvoriti iluziju pobjeda za zapadnu publiku i sakriti stvarne gubitke i neuspjehe ruske vojske na bojištu", poručili su iz CCD-a.

Stvarna situacija na terenu

Borbe za Mirnohrad i Huljajpolje su iznimno intenzivne. U Mirnohradu se vode ulične borbe na periferiji, a grad je pod svakodnevnim udarima topništva, FPV dronova i navođenih zračnih bombi. Rusija je navodno preusmjerila ofenzivu s Pokrovska na Mirnohrad, koncentrirajući ondje desetak jedinica. Unatoč teškoj situaciji, ukrajinske snage drže obrambene položaje i kontroliraju sjeverni dio grada i njegove prometne veze.

Slično je i u Huljajpolju, gradu koji ima stratešku važnost kao prometno i logističko čvorište. Njegov potencijalni pad mogao bi značajno pogoršati sigurnosnu situaciju u cijeloj Zaporiškoj oblasti. Iako su ruske snage postigle određene prodore u ruralnim područjima oko grada i navodno ušle u neke njegove dijelove, veći dio Huljajpolja i dalje je pod ukrajinskom kontrolom.

Foto: Profimedia

U jeku eskalacije, Zelenski se priprema za sastanak s Trumpom u njegovoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi. Teme razgovora bit će finalizacija mirovnog plana od dvadeset točaka, budućnost Donbasa i sudbina nuklearne elektrane Zaporižja. Zelenski je izrazio nadu da će ublažiti američki prijedlog o potpunom povlačenju ukrajinskih snaga iz Donbasa te je najavio mogućnost nacionalnog referenduma o cijelom planu, što su američki dužnosnici protumačili kao znak da možda više ne isključuje teritorijalne ustupke.