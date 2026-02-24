Budite otvoreni s djecom kad razgovarate o novcu, da ih ne zarobe pogrešne životne odluke

U našem društvu i dalje imamo problema s komunikacijom. Ne samo kad se razgovara o općim mjestima, politici, ideologijama, uvjerenjima. Nije to pitanje samo loše medijske pismenosti, vrijeđanja na društvenim mrežama i ispod novinarskih tekstova. Teško nam je komunicirati i s najbliskijim osobama o temama koje se izravno tiču naše i obiteljske dobrobiti. Od zdravlja pa do - financija. U našoj današnjoj temi bavimo se upravo time. Istraživanje agencije MASMA pokazuje kako čak sedam od deset građana razgovor o novcu povezuje sa sramom i lošim osjećajem.

