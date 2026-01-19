Obavijesti

PRIJEVREMENI IZBORI

Bugarska u krizi: Predsjednik Rumen Radev dao ostavku

Politička kriza u zemlji traje već pet godina, a Radev će predati funkciju dok stranke ne uspijevaju formirati stabilnu vladu

Bugarski predsjednik Rumen Radev najavio je u ponedjeljak ostavku, dok se približavaju prijevremeni parlamentarni izbori najavljeni za proljeće, što je novi element političke krize koja destabilizira zemlju već pet godina.

"Sutra ću predati ostavku sa svojih funkcija predsjednika Republike Bugarske", rekao je Radev (62) u službenom obraćanju.

Radev je u petak izjavio da će zemlja održati prijevremene izbore pošto su vodeće stranke odbile mandat za formiranje vlade, nakon što je prethodna administracija prošlog mjeseca odstupila usred raširenih prosvjeda.

Njegovom ostavkom dodatno će se pospješiti raširena nagađanja da će osnovati vlastitu političku stranku.

Radev je u petak ponudio Savezu za prava i slobode posljednju priliku da pokuša formirati vladu, ali stranka je odbila zahtjev, treća koja je to učinila ovog tjedna. "Idemo na izbore", rekao je u petak Radev.

Nijedna od bugarskih stranaka odnosno koalicija nema dovoljno mjesta u fragmentiranom parlamentu da bi okupila stabilnu većinu.

Vlada premijera Rosena Željaskova, populističke stranke GERB, stavila je svoj mandat na raspolaganje prošlog mjeseca nakon tjedana uličnih prosvjeda protiv državne korupcije i novog proračuna koji bi povećao neke poreze.

