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BROD POTONUO U CRNOM MORU

Bugarski premijer nakon napada: Još nismo pronašli preživjele. Ako rat ne stane...

Piše Filip Sulimanec,
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Bugarski premijer nakon napada: Još nismo pronašli preživjele. Ako rat ne stane...
Foto: Spasiyana Sergieva
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a sada nitko s broda nije pronađen. Posada je nestala, rekao je Rumen Radev

Dronovi su tijekom noći pogodili dva trgovačka broda koji su plovili bugarskim vodama, pri čemu je jedan od brodova potonuo, potvrdila je u utorak bugarska vlada.

Posljedice ruskog rata protiv Ukrajine sve se više prelijevaju na šire područje, a posljednjih dana zabilježeno je više slučajeva u kojima su bespilotne letjelice pogodile brodove u Crnom moru. Brodovi, koji su plovili pod zastavama Toga i Palaua, pogođeni su oko 3 sata ujutro u utorak, približno 70 nautičkih milja od bugarske obale Crnog mora.

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Dronovi potopili brod u bugarskim vodama. Napadnut i potopljen brod i kod Rumunjske

Govoreći na konferenciji za novinare nakon incidenta, bugarski premijer Rumen Radev nazvao je događaj „potpuno neprihvatljivim napadom unutar bugarske isključive gospodarske zone – flagrantnim kršenjem međunarodnog pomorskog prava i pomorskih zakona općenito“.

Posadu broda pod zastavom Palaua spasila je posada bugarskog trajekta koji je plovio u blizini, rekao je Radev. Osamnaest članova posade, od kojih su neki zadobili teške opekline, prevezeno je u bolnice u Varni.

Drugi brod, koji je plovio pod zastavom Toga, navodno je prošao znatno gore. „Za sada nitko s broda nije pronađen. Posada je nestala“, dodao je Radev.

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Komentari 0
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