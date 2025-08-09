Obavijesti

News

Komentari 0
VIDEO

Buknuo požar na Čiovu: ’Nije pod kontrolom, vjetar otežava’

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Buknuo požar na Čiovu: ’Nije pod kontrolom, vjetar otežava’
1

Požar nije pod kontrolom, podignute sve vatrogasne postrojbe u Trogiru. To je sve što za sada možemo reći, borimo se - kaže nam Marin Buble, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Trogira

Buknuo je požar u Ogrugu Donjem na Čiovu oko 14:40 sati, a splitsko-dalmatinska policija potvrdila je dojavu o požaru. Na terenu su i dva kanadera.

SPLITSKA POLICIJA OBJAVILA Djeca laserima svijetlila u hitni helikopter i ometala ga. Apel policije: 'Roditelji, pripazite'
Djeca laserima svijetlila u hitni helikopter i ometala ga. Apel policije: 'Roditelji, pripazite'

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Požar na otoku Čiovu 00:42
Požar na otoku Čiovu | Video: Čitatelj 24sata
POŽAR U GRČKOJ Grčka: Vatrogasci se i dalje bore protiv velikog požara kod Atene
Grčka: Vatrogasci se i dalje bore protiv velikog požara kod Atene

- Požar nije pod kontrolom, podignute sve vatrogasne postrojbe u Trogiru. To je sve što za sada možemo reći, borimo se - kaže nam Marin Buble, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Trogira.

Vatrogascima jak vjetar na tom području danas ne ide pod ruku.

- Vatra se i dalje širi, vjetar sve otežava, a vatrogasci samo pristižu. Uz obalu vidimo i dva policijska broda - kaže nam čitatelj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kapetan Marko Bekavac pušten iz zatvora. Stigao u Hrvatsku!
BIO JE ZATVOREN U TURSKOJ

Kapetan Marko Bekavac pušten iz zatvora. Stigao u Hrvatsku!

Hrvatski pomorac, kapetan Marko Bekavac uhićen je u listopadu 2023. godine u Turskoj i optužen za švercanje 137 kilograma kokaina, nakon što je ta droga pronađena na njegovu brodu Phoenician M
Oni koji će služiti vojsku tako što će kositi travu ili održavati ceste dobit će 100 eura naknade
mjesečne naknade za vojni rok

Oni koji će služiti vojsku tako što će kositi travu ili održavati ceste dobit će 100 eura naknade

Od iduće godine ponovno se uvodi obvezni vojni rok. Naknada bi mogla iznositi oko 250 eura mjesečno za služenje u civilnoj zaštiti. Oni koji će služitii u lokalnim jedinicama, njihova služba će trajati četiri mjeseca
Poljaci nasmrt pretukli Hrvata u Igranama. Načelnik ljutit: 'Sad neka prodaju kuće i odu od tu...'
UHIĆENI SU

Poljaci nasmrt pretukli Hrvata u Igranama. Načelnik ljutit: 'Sad neka prodaju kuće i odu od tu...'

Dvojica Poljaka, u dobi od 32 i 50 godina, nalaze se u istražnom zatvoru zbog opasnosti od bijega. Tereti ih se za kazneno djelo ubojstva iz nehaja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025