Požar nije pod kontrolom, podignute sve vatrogasne postrojbe u Trogiru. To je sve što za sada možemo reći, borimo se - kaže nam Marin Buble, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Trogira
VIDEO
Buknuo požar na Čiovu: ’Nije pod kontrolom, vjetar otežava’
Čitanje članka: < 1 min
Buknuo je požar u Ogrugu Donjem na Čiovu oko 14:40 sati, a splitsko-dalmatinska policija potvrdila je dojavu o požaru. Na terenu su i dva kanadera.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Požar nije pod kontrolom, podignute sve vatrogasne postrojbe u Trogiru. To je sve što za sada možemo reći, borimo se - kaže nam Marin Buble, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Trogira.
Vatrogascima jak vjetar na tom području danas ne ide pod ruku.
- Vatra se i dalje širi, vjetar sve otežava, a vatrogasci samo pristižu. Uz obalu vidimo i dva policijska broda - kaže nam čitatelj.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku