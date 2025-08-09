Buknuo požar na Čiovu: ’Nije pod kontrolom, vjetar otežava’

Buknuo je požar u Ogrugu Donjem na Čiovu oko 14:40 sati, a splitsko-dalmatinska policija potvrdila je dojavu o požaru. Na terenu su i dva kanadera.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:42 Požar na otoku Čiovu | Video: Čitatelj 24sata

- Požar nije pod kontrolom, podignute sve vatrogasne postrojbe u Trogiru. To je sve što za sada možemo reći, borimo se - kaže nam Marin Buble, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Trogira.

Vatrogascima jak vjetar na tom području danas ne ide pod ruku.

- Vatra se i dalje širi, vjetar sve otežava, a vatrogasci samo pristižu. Uz obalu vidimo i dva policijska broda - kaže nam čitatelj.