SPLITSKA POLICIJA OBJAVILA

Djeca laserima svijetlila u hitni helikopter i ometala ga. Apel policije: 'Roditelji, pripazite'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Djeca laserima svijetlila u hitni helikopter i ometala ga. Apel policije: 'Roditelji, pripazite'
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Apeliramo još jednom na roditelje da djeci na kupuju lasere, a ako ih imaju neka razgovaraju s djecom i objasne im da je zabranjeno lasere koristi na ovakav način i da oni nisu igračke, piše policija

Na području Splita 9. lipnja oko 22 h nepoznate osobe laserom su osvjetljavale helikopter sa zgrade. Policija je utvrdila da se radi o troje djece u dobi od 11 i 13 godina, piše splitsko-dalmatinska policija. Još jednom skreću roditeljima pozornost na potrebu da razgovaraju s djecom o opasnosti koju laser uperen u helikopter može prouzročiti.

- Iz iskustva kojeg smo imali do sada, utvrdili smo da se u takvim događajima uglavnom radi o djeci koja nisu niti svjesna da ovakvim ponašanjem mogu utjecati na sigurnost zračnog prometa, dodaje policija.

Djeca su bila bez nadzora roditelja, a kada su roditelji utvrdili što se dogodilo, uputili su isprike policiji i naveli da će se pobrinuti da se takve stvari više ne događaju. Policija je i s roditeljima obavila razgovor te ukazala na štetnost takvog ponašanja.

O utvrđenim činjenicama policija je obavijestila Hrvatski zavod za socijalni rad i Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo koja je nadležna za daljnje poduzimanje radnji  iz svoje nadležnosti.

- Apeliramo još jednom na roditelje da djeci na kupuju lasere, a ako ih imaju neka razgovaraju s djecom i objasne im da je zabranjeno lasere koristi na ovakav način i da oni nisu igračke, piše policija.

Komentari 2
