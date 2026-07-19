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Izgorjelo 13.000 hektara

Bukti golemi požar kod Madrida: Evakuirana naselja, u borbi sudjeluje 25 kanadera

Piše HINA,
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Bukti golemi požar kod Madrida: Evakuirana naselja, u borbi sudjeluje 25 kanadera
Foto: Mohammed Salem
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Veliki šumski požar sjeveroistočno od Madrida zahvatio je površinu od oko 13.000 hektara i još uvijek nije stavljen pod kontrolu, priopćile su u nedjelju španjolske vlasti

Javna televizija RTVE izvijestila je da je vatrena stihija tijekom noći napredovala za dodatnih 14 kilometara, dok više od 500 vatrogasaca i ostalih hitnih službi radi na stvaranju protupožarnih pojaseva i obuzdavanju požara koji je izbio u četvrtak. Ministrica zaštite okoliša regije Mercedes Gómez rekla je da se požar zasad uspješno drži podalje od naselja.

Postrojbama na terenu pomaže i 25 kanadera. Gómez je rekla da je 20 općina, u kojima živi oko 800 stanovnika, iz opreza evakuirano.

Rizik od požara visok je u velikom dijelu Španjolske, dok zemlju istodobno pogađaju jaka suša i niska vlažnost zraka.

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Od početka godine šumski su požari u Španjolskoj poharali više od 80.000 hektara, ili gotovo dvostruko više od površine izgorjele u istom razdoblju prošle godine, prema Europskom informacijskom sustavu za šumske požare (EFFIS).

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