BUKTINJA I KOD TROGIRA Pomažu im dva Air Tractora, preusmjerili su ih s Brača

Vatrogasci su u nedjelju oko 16.15 sati zaprimili dojavu o požaru otvorenog prostora na području Sevida. Požarom su zahvaćeni trava, nisko raslinje i makija, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica.

Na terenu su vatrogasci Operativnih područja Trogir i Kaštela, a u gašenju im pomažu i protupožarne zračne snage. Trenutačno požar gase Canadair CL-415, koji se na putu s požara na Braču preusmjerio prema Sevidu te Air Tractor FireBoss, također preusmjeren s Brača. Uskoro bi prema požarištu trebao biti upućen i još jedan Canadair CL-415 s Brača.

Vatrogasci i zračne snage nastavljaju borbu s vatrom.