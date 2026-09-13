Na terenu su vatrogasci Operativnih područja Trogir i Kaštela, a u gašenju im pomažu i protupožarne zračne snage
GORI TRAVA I NISKO RASLINJE
BUKTINJA I KOD TROGIRA Pomažu im dva Air Tractora, preusmjerili su ih s Brača
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Vatrogasci su u nedjelju oko 16.15 sati zaprimili dojavu o požaru otvorenog prostora na području Sevida. Požarom su zahvaćeni trava, nisko raslinje i makija, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica.
Na terenu su vatrogasci Operativnih područja Trogir i Kaštela, a u gašenju im pomažu i protupožarne zračne snage. Trenutačno požar gase Canadair CL-415, koji se na putu s požara na Braču preusmjerio prema Sevidu te Air Tractor FireBoss, također preusmjeren s Brača. Uskoro bi prema požarištu trebao biti upućen i još jedan Canadair CL-415 s Brača.
Vatrogasci i zračne snage nastavljaju borbu s vatrom.
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