Buktinja na otoku Pašmanu! U uvali gorjela brodica i potonula, spasili su troje Nijemaca...

Motorna brodica u uvali Žinčena, na otoku Pašmanu, potonula je nakon požara, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Kako su dodali, u požaru nema stradalih i ozlijeđenih, a kreću izvidi kako bi se utvrdili uzroci pomorske nesreće.

Naime, dojava je Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru stigla je u ponedjeljak u 12.50 sati. Sve je dojavio djelatnik marine Preko, a odmah su obavijestili zadarsku Lučku kapetaniju, Javnu vatrogasnu postrojbu te Postaju pomorske i aerodromske policije.

Usprkos vatrogasnoj intervenciji, opožarena brodica potonula je na sidrištu. Službenici Kapetanije na obali su tročlanu posadu brodice, inače njemačke državljane, koji su odbili preventivni liječnički predmet.

Iz Ministarstva dodaju kako je brodica potonula na dubinu od pet metara te kako je vlasnik brodice rekao da je u spremniku preostalo oko 150 litara dizela. Međutim, napominju, nije uočeno onečišćenje mora i okoliša.

- Po smirivanju nepovoljnih vremenskih uvjeta pristupit će se aktivnostima na pripremi vađenja olupine - stoji u priopćenju Ministarstva.