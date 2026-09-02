Buktinja na Poljudu: Gorjela jedna prostorija stadiona

Požar na stadionu Poljud u Splitu izbio je u srijedu nešto iza 18 sati, a vatra je buknula ispod južne tribine. Kako su nam potvrdili iz Javne vatrogasne postrojbe Split, gorjela je jedna prostorija, a požar je uspješno ugašen.

Na terenu su bila dva vatrogasna vozila i šest vatrogasaca.

- Zadimilo je u jednom od iznajmljenih prostora neovisno od Hajduka. Ništa dramatično - doznajemo od izvora iz Hajduka.