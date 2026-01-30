Obavijesti

VATRA U RESTORANU MENDULA

Buktinja u Crikvenici: Zapalio se restoran, vatrogasci na terenu

Piše Iva Tomas,
Buktinja u Crikvenici: Zapalio se restoran, vatrogasci na terenu
Vatrogasna vozila i oprema DVD-a Vodice | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Za sada, nema informacija o ozlijeđenima, a nije poznat ni uzrok izbijanja požara

Kasno poslijepodne u petak izbio je požar u restoranu Mendula u Crikvenici, koji je smješten ispod hotela Omorika. Prema prvim informacijama, vatra se brzo proširila i zahvatila veći dio objekta.

FOTO Francuz uhićen na granici s BiH. Pronašli su mu automatsku pušku, dvije bombe i streljivo...

Čitatelj Ri portala, koji se zatekao u blizini, plamen se razbuktao vrlo brzo, a dim se vidio s okolnih dijelova plaže.

Na teren su odmah izišla dva vatrogasna vozila. Za sada, nema informacija o ozlijeđenima, a nije poznat ni uzrok izbijanja vatre.

