FOTO Francuz uhićen na granici s BiH. Pronašli su mu automatsku pušku, dvije bombe i streljivo...

Granična policija na prijelazu u Staroj Gradiški, na ulazu u Hrvatsku, u suradnji s carinicima proveli su kontrolu autobusa bosansko-hercegovačkih registracija, zatim vozača, putnika i prtljage. Pronašli su predmete u ilegalnom posjedu, piše PU brodsko-posavska.

Među pronađenim ilegalnim predmetima bili su automatska puška, dvije ručne bombe, četiri okvira za automatsku pušku i više desetaka streljiva. Daljnjom istragom utvrdili su da navedeno oružje i ubojita sredstva pripadaju 32-godišnjem francuskom državljaninu. Njih je ranije tijekom siječnja neovlašteno pribavio na području Bosne i Hercegovine u namjeri da ih nezakonito preveze u Europsku uniju s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi.

Policijski službenici su od 32-godišnjaka privremeno oduzeli oružje, streljivo i eksplozivna sredstva.

Uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu zbog sumnje nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, policijski službenici su ga u petak u jutarnjim satima predali pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske.