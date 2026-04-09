Izgorio BMW u Zagrebu, vatra zahvatila drugi auto i fasadu

Automobil marke BMW zapalio se na Trnju, na Trgu Luke Botića u četvrtak oko 00.50 sati. Razlog još nisu utvrdili, a automobil je zagrebačkih tablica i u vlasništvu je poduzeća. Vatra je zahvatila i automobil marke Honda koji se nalazio pokraj, a u vlasništvu je 26-godišnjaka. Došlo je i do zapaljenja fasade na objektu u vlasništvu 42-godišnjaka, piše PU zagrebačka.

BMW je potpuno izgorio. Požar su ugasili vatrogasci, a ozlijeđenih osoba nema.

Slijedi očevid kako bi utvrdili točne okolnosti požara.