Obavijesti

News

Komentari 3
'ČETNIK OPET PRIJETI'

Bulj: 'Četnik Vučić opet prijeti Hrvatskoj lajući k'o bijesan pas. Miruj, ili ćeš proći kao '95.'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Patrik Macek/PIXSELL/Miro Bulj

Četnik Vučić opet prijeti Hrvatskoj lajući k'o bijesan pas, a plenkisti tužikaju i cvile kao odbačena štenad, napisao je Miro Bulj nakon što je Vučić najavio predstavljanje novih balističkih raketa CM-400

Miro Bulj, gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Mosta, na svojim je društvenim mrežama objavio fotografiju hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Uz fotografiju na kojoj se Plenković rukuje s Vučićem, Bulj je napisao:

- Četnik Vučić opet prijeti Hrvatskoj lajući k'o bijesan pas, a plenkisti tužikaju i cvile kao odbačena štenad. Nedavno su mu u Dubrovniku pod noge prostirali crveni tapet, umjesto da mu jasno poruče: ,,mrš smradu četnički, miruj ili ćeš proći kao u Oluji '95!

Vučić je u petak potvrdio da Srbija ima hipersonične balističke rakete CM-400 koje mogu gađati ciljeve na udaljenosti i do 200 i do 400 kilometara. U intervjuu ta RTS izjavio je i kako strahuje od vojnog saveza Zagreba, Tirane i Prištine te je ponovno ustvrdio kako je taj savez usmjeren protiv Beograda.

- Pripremamo se za njihov napad - rekao je Vučić.

'POLJULJANI ODNOSI' Bivši hrvatski obavještajac: 'Vučićeva izjava je jako opasna, može dovesti do zaoštravanja'
Bivši hrvatski obavještajac: 'Vučićeva izjava je jako opasna, može dovesti do zaoštravanja'

O svemu se oglasio i premijer Andrej Plenković.

- Što se tiče sposobnosti Hrvatske vojske, u nju puno ulažemo svih ovih godina. Hrvatska je članica NATO-a i pratimo procese koji se zbivaju u Srbiji. U svakom slučaju, ne očekujemo da bi posjedovanje tako ozbiljnog oružja u bilo kojem scenariju moglo dovesti do njegove upotrebe protiv susjednih zemalja, Hrvatske ili neke druge - rekao je Andrej Plenković, koji je uputio i pismo glavnom tajniku NATO-a te ga obavijestio o tome kakve rakete posjeduje Srbija.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
General s devet života: Je li Esmail Qaani zapravo najvažniji izraelski špijun u Iranu?
NOVI EXPRESS Esmail Qaani je zapovjednik elitnih Quds snaga (dio Revolucionarne garde). Više puta je izbjegao sigurnu smrt u napadima na iranski vojni i vjerski vrh
Novi detalji horora u Linzu: Nakon što je izbo Afganistanca, Hrvat (34) mu gazio po glavi
Istraga je otkrila i šokantan detalj: 34-godišnji napadač navodno je već tijekom poslijepodneva svojoj supruzi rekao da će krenuti u krvavi pohod i ubiti nekoga...
Kuvajtski medij: Ranjeni iranski vođa tajno prebačen u Moskvu. Uništena talijanska letjelica...
Izraelska vojska u subotu je objavila je da je dan ranije u Teheranu ubila dva visoka obavještajna dužnosnika povezana s Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), ideološkom vojskom Islamske Republike

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026