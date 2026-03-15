Bulj: 'Četnik Vučić opet prijeti Hrvatskoj lajući k'o bijesan pas. Miruj, ili ćeš proći kao '95.'

Miro Bulj, gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Mosta, na svojim je društvenim mrežama objavio fotografiju hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Uz fotografiju na kojoj se Plenković rukuje s Vučićem, Bulj je napisao:

- Četnik Vučić opet prijeti Hrvatskoj lajući k'o bijesan pas, a plenkisti tužikaju i cvile kao odbačena štenad. Nedavno su mu u Dubrovniku pod noge prostirali crveni tapet, umjesto da mu jasno poruče: ,,mrš smradu četnički, miruj ili ćeš proći kao u Oluji '95!

Vučić je u petak potvrdio da Srbija ima hipersonične balističke rakete CM-400 koje mogu gađati ciljeve na udaljenosti i do 200 i do 400 kilometara. U intervjuu ta RTS izjavio je i kako strahuje od vojnog saveza Zagreba, Tirane i Prištine te je ponovno ustvrdio kako je taj savez usmjeren protiv Beograda.

- Pripremamo se za njihov napad - rekao je Vučić.

O svemu se oglasio i premijer Andrej Plenković.

- Što se tiče sposobnosti Hrvatske vojske, u nju puno ulažemo svih ovih godina. Hrvatska je članica NATO-a i pratimo procese koji se zbivaju u Srbiji. U svakom slučaju, ne očekujemo da bi posjedovanje tako ozbiljnog oružja u bilo kojem scenariju moglo dovesti do njegove upotrebe protiv susjednih zemalja, Hrvatske ili neke druge - rekao je Andrej Plenković, koji je uputio i pismo glavnom tajniku NATO-a te ga obavijestio o tome kakve rakete posjeduje Srbija.