Bulj kamionom punim smeća stigao pred Županiju: 'Gdje ćemo s ovim otpadom?'

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj u srijedu je kamionom za prikupljanje otpada stigao pred zgradu Splitsko-dalmatinske županije u Splitu kako bi od župana Blaženka Bobana zatražio hitno rješenje za problem zatvaranja odlagališta Mojanka i zbrinjavanje otpada za Sinj i cijelu Cetinsku krajinu. Bulj je prema Splitu krenuo upravo s odlagališta Mojanka, upozorivši da je ono ponovno zatvoreno unatoč ranijem dogovoru prema kojem je trebalo ostati u funkciji do početka rada Centra za gospodarenje otpadom Lećevica, prenosi Dalmacija Danas.

Kako tvrdi, Lećevica još nije otvorena pa građani Sinja i okolnih općina trenutačno nemaju odgovarajuće rješenje za odlaganje otpada.

Split: Miro Bulj kamionom za odvoz otpada stigao pred županiju | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Zbog tuđe odgovornosti danas ponovno idem kamionom punim smeća pred zgradu Splitsko-dalmatinske županije kako bih pitao župana i nadležne gdje ćemo sa smećem građana Sinja i Cetinske krajine. Zatvorili su odlagalište Mojanka, a Lećevicu nisu otvorili. Ne mogu građani i komunalna društva plaćati cijenu neispunjenih obveza Županije - poručio je Bulj.

Istaknuo je kako su Grad Sinj i komunalno društvo Čistoća, prema njegovim riječima, poduzeli sve zakonom propisane korake kako bi se omogućio nastavak rada odlagališta Mojanka.

Split: Miro Bulj kamionom za odvoz otpada stigao pred županiju | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Uložene su žalbe, osigurana potrebna financijska jamstva i ispunjeni svi preduvjeti za dobivanje privremene dozvole, no odlagalište je ponovno zatvoreno - rekao je Bulj.

Dodao je da očekuje hitnu reakciju nadležnih institucija kako bi se pronašlo trajno rješenje za gospodarenje otpadom na području Sinja i Cetinske krajine.