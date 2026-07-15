Obavijesti

News

Komentari 1
traži hitno rješenje

Bulj kamionom punim smeća stigao pred Županiju: 'Gdje ćemo s ovim otpadom?'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Bulj kamionom punim smeća stigao pred Županiju: 'Gdje ćemo s ovim otpadom?'
26
Split: Miro Bulj kamionom za odvoz otpada stigao pred županiju | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Istaknuo je kako su Grad Sinj i komunalno društvo Čistoća, prema njegovim riječima, poduzeli sve zakonom propisane korake kako bi se omogućio nastavak rada odlagališta Mojanka

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj u srijedu je kamionom za prikupljanje otpada stigao pred zgradu Splitsko-dalmatinske županije u Splitu kako bi od župana Blaženka Bobana zatražio hitno rješenje za problem zatvaranja odlagališta Mojanka i zbrinjavanje otpada za Sinj i cijelu Cetinsku krajinu. Bulj je prema Splitu krenuo upravo s odlagališta Mojanka, upozorivši da je ono ponovno zatvoreno unatoč ranijem dogovoru prema kojem je trebalo ostati u funkciji do početka rada Centra za gospodarenje otpadom Lećevica, prenosi Dalmacija Danas.

Kako tvrdi, Lećevica još nije otvorena pa građani Sinja i okolnih općina trenutačno nemaju odgovarajuće rješenje za odlaganje otpada.

Split: Miro Bulj kamionom za odvoz otpada stigao pred županiju
Split: Miro Bulj kamionom za odvoz otpada stigao pred županiju | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Zbog tuđe odgovornosti danas ponovno idem kamionom punim smeća pred zgradu Splitsko-dalmatinske županije kako bih pitao župana i nadležne gdje ćemo sa smećem građana Sinja i Cetinske krajine. Zatvorili su odlagalište Mojanka, a Lećevicu nisu otvorili. Ne mogu građani i komunalna društva plaćati cijenu neispunjenih obveza Županije - poručio je Bulj.

PORUČIO IM Andrej Plenković: Očekujem ozbiljnu ispriku EPPO-a zbog insinuacija o ministrici kulture
Andrej Plenković: Očekujem ozbiljnu ispriku EPPO-a zbog insinuacija o ministrici kulture

Istaknuo je kako su Grad Sinj i komunalno društvo Čistoća, prema njegovim riječima, poduzeli sve zakonom propisane korake kako bi se omogućio nastavak rada odlagališta Mojanka.

Split: Miro Bulj kamionom za odvoz otpada stigao pred županiju
Split: Miro Bulj kamionom za odvoz otpada stigao pred županiju | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Uložene su žalbe, osigurana potrebna financijska jamstva i ispunjeni svi preduvjeti za dobivanje privremene dozvole, no odlagalište je ponovno zatvoreno - rekao je Bulj.

Dodao je da očekuje hitnu reakciju nadležnih institucija kako bi se pronašlo trajno rješenje za gospodarenje otpadom na području Sinja i Cetinske krajine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Dario Šimić pušten je na slobodu. Oglasili se iz USKOK-a
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Dario Šimić pušten je na slobodu. Oglasili se iz USKOK-a

Sumnja se da je Šimić preko Nede Livljanić, optužene i sa Zoranom Pripuzom, nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Livljanić je već bila privedena zbog slične optužbe...
Je li ovo bila najodvratnija provokacija?! Na Korčuli s BG tablicama i datumom pokolja
SRAMOTNO

Je li ovo bila najodvratnija provokacija?! Na Korčuli s BG tablicama i datumom pokolja

Ovakva kombinacija slova i brojki teško da može biti slučajna. Policija je odmah intervenirala, ali nisu mogli pronaći vlasnika vozila, već čovjeka koji je koristio auto. Napustio je Korčulu
DETALJI AKCIJE USKOKA Kako je 'pao' bivši Vatreni? Šimić je htio kamp, ali nije imao dozvolu...
UHIĆENJA ZBOG MURTERA

DETALJI AKCIJE USKOKA Kako je 'pao' bivši Vatreni? Šimić je htio kamp, ali nije imao dozvolu...

Dario Šimić uhićen je u akciji Uskoka u utorak ujutro i to zbog muljanja s dozvolama za kamp. Navodno je preko prijatelja Marina Miškića urgirao za to kod, od ranije Uskoku poznate, Nede Livljanić...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026