Bulj lupao po govornici: Ajte ća, vi koruptivne hobotnice, veći ste zločinci od svih okupatora

Pristojno bi bilo da je jutros ovdje došao ministar, koji je bio u INA-i i zna sve, i da je dao ostavku, da ste vi (Željko Vrban, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća HERA-e, op.a) došli sa svojim predsjednikom, dali ostavke i ošli ća, kući ili pravac u Remetinec. Ajte ća da vas narod ne gleda, uništili ste državu, uništili državu, iznervirano je govorio Mostov Miro Bulj lupajući rukama po saborskoj govornici tijekom rasprave o izvješću HERA-e za 2021., a u okolnostima pljačke INA-e i štete veće od milijardu kuna.

Užasno ga je naljutilo što ministar gospodarstva Davor Filipović nije došao u Sabor. Umjesto njega je, kao i prošlog tjedna na sjednicu Odbora za gospodarstvo, stigao državni tajnik Ivo Milatić.

- Umjesto da je došao i dao ostavku pa da idemo na izbore, to bi bilo pristojno prema narodu. Ali ni riječi o izborima, Plenković je sveta krava. Ovo je nezapamćen lopovluk, ali je to kap u moru kod vas. Dajte ostavke, narod vas neće dugo trpjeti - istaknuo je i opetovao kako je Ivo Sanader mala beba za Andreja Plenkovića.

- Narod su toliko zamađijali, kao da je došao David Copperfield, kao ništa je milijardu kuna, "mi nemamo veze", kaže ministar, Dalić u Uprave INA-e, pa žena mu vodi sve konce, sjećate da je mene ovdje htjela tući. Ajte ća, ostavite ovaj narod na miru, vi koruptivne hobotnice, veći ste zločinci od svih okupatora, od Turaka od 715. pa na ovamo, od svih skupa - naglasio je.

Reagirao je odmah HDZ-ovac Jure Brkan istaknuvši da nitko od njih nije zločinac.

- Ima nas svakakvih i ako je netko kriv za neki zločin, taj treba i odgovarati pred pravosudnim tijelima. Ovdje nitko nije zločinac, pogotovo u HDZ-u nisu svi zločinci - poručio je pa mu predsjedavajući Furio Radin dao opomenu jer se javio za povredu Poslovnika, a replicirao je.

Bulj se digao riskiravši i ukupno treću današnju opomenu.

- Ja sam rekao da je veće štete napravila ova vlada Andreja Plenkovića nego svi zločinci i okupatori od Turaka do danas i to ću ponavljati. HDZ je bio nešto druge '90., ja sam bio u HDZ-u kada se osnovao, ali što ste napravili od te stranke? Napravili ste to da vas može biti stid - zaključio je i dobio treću opomenu, kojom je ostao bez prava daljnjeg sudjelovanja u raspravi.

