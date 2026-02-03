Bulj o dočeku rukometaša: Zamislimo da Papa u Zagrebu proglašava Stepinca svetim

Saborski zastupnik i sinjski gradonačelnik Miro Bulj oštro se osvrnuo na jučerašnji doček brončanih hrvatskih rukometaša na Trg bana Josipa Jelačića u Zagreb, kritizirajući poteze gradske vlasti i oporbe.

U objavi na društvenim mrežama Bulj je povukao paralelu s hipotetskom situacijom u kojoj bi Papa u Zagrebu proglasio kardinala Alojzija Stepinca svetim, a gradska vlast takav događaj pokušala blokirati uskraćivanjem prostora i logistike. Istaknuo je da bi u takvom slučaju bila riječ o međunarodnom državnom i crkvenom događaju najvišeg ranga, a ne o “gradskom događaju”, te o pitanju slobode vjere, dostojanstva države i poštovanja vlastite povijesti.

Prema Buljevim riječima, u slučaju blokade Vlada Republike Hrvatske morala bi preuzeti organizaciju jer bi, kako navodi, takav potez Grada predstavljao otvoreni politički skandal i poruku da Zagreb više ne pripada većinskom narodu, nego uskoj ideološkoj eliti.

Posebno se osvrnuo na političke posljedice aktualnih događaja, kritizirajući SDP i platformu Možemo. Iako se, kako kaže, smatra jednim od žešćih kritičara premijera Andrej Plenkovića, Bulj tvrdi da potezi ljevice “Plenkovića pretvaraju u domoljuba”.

- Zabranjivati doček i ne udovoljiti želji rukometaša čiji uspjeh slavimo politički je idiotizam i izravna pomoć Plenkoviću - poručio je Bulj, dodajući da se zbog toga u drugi plan stavljaju teme poput inflacije i kadrovskih odluka Vlade.

Podsjetio je i na doček hrvatske nogometne reprezentacije 2018. godine, kada je, prema njegovim tvrdnjama, po nalogu premijera isključen razglas pjevaču Thompsonu. Ipak, naglasio je da poteze Možemo još donekle razumije kao dio njihove ideološke pozicije, dok je za SDP i predsjednika Zoran Milanovića rekao da su se, kako tvrdi, “odrekli ostatka Hrvatske”.

U zaključku Bulj poručuje da su SDP i njegovo vodstvo, zajedno s predsjednikom stranke, postali trajni manjinski partner Možemo u Zagrebu te politički oslonac gradonačelnika Tomislav Tomaševića, čime su, smatra, dodatno produbili političke podjele u zemlji.