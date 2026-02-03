Obavijesti

žestoko o gradskoj vlasti

Bulj o dočeku rukometaša: Zamislimo da Papa u Zagrebu proglašava Stepinca svetim

Piše Ivan Jukić,
Bulj o dočeku rukometaša: Zamislimo da Papa u Zagrebu proglašava Stepinca svetim
Foto: Miro Bulj/Facebook

Miro Bulj je napao zagrebačku vlast zbog dočeka rukometaša, usporedio to s blokiranjem Stepinčeve kanonizacije! Tvrdi da ljevica pomaže Plenkoviću i produbljuje političke podjele...

Saborski zastupnik i sinjski gradonačelnik Miro Bulj oštro se osvrnuo na jučerašnji doček brončanih hrvatskih rukometaša na Trg bana Josipa Jelačića u Zagreb, kritizirajući poteze gradske vlasti i oporbe.

U objavi na društvenim mrežama Bulj je povukao paralelu s hipotetskom situacijom u kojoj bi Papa u Zagrebu proglasio kardinala Alojzija Stepinca svetim, a gradska vlast takav događaj pokušala blokirati uskraćivanjem prostora i logistike. Istaknuo je da bi u takvom slučaju bila riječ o međunarodnom državnom i crkvenom događaju najvišeg ranga, a ne o “gradskom događaju”, te o pitanju slobode vjere, dostojanstva države i poštovanja vlastite povijesti.

Prema Buljevim riječima, u slučaju blokade Vlada Republike Hrvatske morala bi preuzeti organizaciju jer bi, kako navodi, takav potez Grada predstavljao otvoreni politički skandal i poruku da Zagreb više ne pripada većinskom narodu, nego uskoj ideološkoj eliti.

Posebno se osvrnuo na političke posljedice aktualnih događaja, kritizirajući SDP i platformu Možemo. Iako se, kako kaže, smatra jednim od žešćih kritičara premijera Andrej Plenkovića, Bulj tvrdi da potezi ljevice “Plenkovića pretvaraju u domoljuba”.

- Zabranjivati doček i ne udovoljiti želji rukometaša čiji uspjeh slavimo politički je idiotizam i izravna pomoć Plenkoviću - poručio je Bulj, dodajući da se zbog toga u drugi plan stavljaju teme poput inflacije i kadrovskih odluka Vlade.

KRŠE ZAKON Arsen Bauk: Vlada je nelegalno postavila "ćacilend" na Trgu!
Arsen Bauk: Vlada je nelegalno postavila "ćacilend" na Trgu!

Podsjetio je i na doček hrvatske nogometne reprezentacije 2018. godine, kada je, prema njegovim tvrdnjama, po nalogu premijera isključen razglas pjevaču Thompsonu. Ipak, naglasio je da poteze Možemo još donekle razumije kao dio njihove ideološke pozicije, dok je za SDP i predsjednika Zoran Milanovića rekao da su se, kako tvrdi, “odrekli ostatka Hrvatske”.

U zaključku Bulj poručuje da su SDP i njegovo vodstvo, zajedno s predsjednikom stranke, postali trajni manjinski partner Možemo u Zagrebu te politički oslonac gradonačelnika Tomislav Tomaševića, čime su, smatra, dodatno produbili političke podjele u zemlji.

DOZNAJEMO Plenković i Tomašević čuli su se telefonom: Imamo detalje razgovora...
DOZNAJEMO Plenković i Tomašević čuli su se telefonom: Imamo detalje razgovora...

Premijer je, kako doznaju 24sata, Tomaševiću "jasno dao do znanja da Vlada neće odustati od namjere da organizira sama doček", govori naš sugovornik. Evo što su si još njih dvojica poručili...
Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu
Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu

Liječnička pomoć maloljetniku i četirima osobama, 52-godišnjakinji uz još troje maloljetnika, pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni
Prodaje 'Ćaćin Galeb': 'Zovu me cijelu noć za Sanaderov avion'
Prodaje 'Ćaćin Galeb': 'Zovu me cijelu noć za Sanaderov avion'

Nije u voznom stanju i stoji 15.000 eura. Vlasnik kaže da je moguća i zamjena za auto ili motocikl. Sanader je s s tom Cessnom letio u Milano, Beč, Rim...

