Arsen Bauk: Vlada je nelegalno postavila "ćacilend" na Trgu!

SDP-ov saborski zastupnik i član saborskog odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav Arsen Bauk za N1 komentirao je Vladino preuzimanje organizacije dočeka rukometaša na Trgu u Zagrebu.

- Ono što smo mogli vidjeti je da je počela kampanja HDZ-a na način da je odlučila frontalno napasti grad Zagreb i gradsku vlast koristeći sva sredstva, kako se to nekad znalo reći, institucionalno i izvaninstitucionalno. Vlada Republike Hrvatske jučer je sasvim sigurno prekršila članak 4. Ustava i Zakon o komunalnom gospodarstvu, kada je nelegalno postavila 'ćacilend' na Trgu bez dozvole Grada Zagreba - rekao je.

- Grad je najavio pravne korake, komunalni redari su postupili po svojim ovlastima i vidjet ćemo pravni epilog tih pravnih koraka - dodaje.

Bauk kaže da ne očekuje odmah reakciju Ustavnog suda, navodeći kako će Ustavni sud vjerojatno prvo čekati da do njih stigne pravnim putem zahtjev kako bi reagirali.

- Bilo je i drugih razloga zašto se moglo očekivati da određenim izvješćem sukladno Ustavnom zakonu Ustavni sud formalno reagira. Ali to se nije dogodilo, dogodilo se čini mi se zadnji put 2024. kad se nije trebalo dogoditi. Prema tome, ovo je nešto gdje je Vlada ocijenila da može kršiti zakon bez posljedica, i kao što sam rekao, odlučili su na Grad Zagreb institucionalno i izvaninstitucionalno. Za organizaciju javnih skupova, posebno za postavljanje bine, nisu nadležni. Za izbor sudaca Ustavnog suda nisu nadležni. Za izbor predsjednika Vrhovnog suda nisu nadležni, i mislim da se s Plenkovićem treba razgovarati upravo na taj način - nisi nadležan - tvrdi.

Upitan je o usporedbi koja se jučer ponavljala iz izjave u izjavu kako je ovo događaj koji je zapravo odgovor na 2012. i postupak Vlade u kojoj ste vi tada bili, na činjenicu da je tada država preuzela ovlasti grada u Splitu i održala tada sporni gay pride.

- Jedino što je zajedničko 2012. i danas je da je HDZ insistirao na kršenju zakona i tada i sada. 2012. godine održano je mirno okupljanje i javni skup koji se prijavljuje nadležnoj policijskoj postaji koja je taj skup odobrila. I tu Grad nije nadležan. Što se tiče jučerašnje javne priredbe na trgu, ona je zahtijevala postavljanje bine za koju treba dobiti dozvolu od Grada i oni dozvolu nisu dobili i zato su prekršili zakon - rekao je.

- Ovo što je bilo 2012. u Splitu može se usporediti prije sa ovim što Keleminec radi, dakle prijavi javno okupljanje i za to mu ne treba dozvola Grada. Dobije dozvolu od policije i to je to. Za binu treba dozvola Grada, oni je nisu dobili. Mi kad skupljamo potpise za izbore za postaviti štand, također trebamo dozvolu grada. Prema tome, to oni jako dobro znaju i vidim da ministar Božinović nije na to reagirao, jer poznaje zakon, nego je samo dao općenitu ocjenu da je ovo nacionalni interes, bez pozivanja na zakon. Ali Zakon o javnom okupljanju je tu vrlo jasan - dodaje.

- Dakle, 2012. godine u Splitu je bilo mirno okupljanje i javni skup koji se prijavljuje policiji, a jučer je bila javna priredba za koju treba dobiti dozvolu Grada da se postavi bina. To je to, oni je nisu dobili. Zato su prekršili zakon i to oni jako dobro znaju i sada na galamu naravno pokušavaju na neki način politički profitirati i prikazati gradsku vlast ovakvu ili onakvu. Dakle, vrlo često oni nama u političkoj utakmici, da bi nas diskreditirali, znaju reći da već 10 godina nismo imali premijera i da smo frustrirani. Oni već 26 godina nisu imali gradonačelnika grada Zagreba pa je valjda njihova frustracija u tom smislu 2,6 puta veća nego naša. Tako se i ponašaju - kazao je.

Upitan je i je li jučerašnji događaj zaista nešto što je potpuno podijelilo i javnost, a i naravno političku javnost u Hrvatskoj.

- Pa ono što može biti podjela je samo jedna: Jesmo li za to da se poštuju Ustav i zakoni, ili nismo za to da se poštuju Ustav i zakoni. Iz naše povijesti postoji jedna rečenica da se neki drže zakona kao pijani plota. I to je upravo poruka jučer bila Vlade da se ne trebamo držati zakona kao pijani plota, posebno ne oni. To je poruka valjda i građanima. Ako vam se nešto ne sviđa od lokalne vlasti, a posebno ako su oporbenjaci na vlasti u vašim gradovima i općinama, uzmite stvar u svoje ruke, Vlada će vas zaštititi, jer je ona sama postala nasilnik pa valjda treba zaštititi nasilnike koji se obračunavaju s onima koji ne vole Hrvatsku, kako to oni vole u zadnje vrijeme reći - zaključuje Bauk.