Bulj o zabrani Thompsonova koncerta: 'Zašto ja nisam smio zabraniti Pupovčevu izložbu?'

Piše 24sata,
Bulj o zabrani Thompsonova koncerta: 'Zašto ja nisam smio zabraniti Pupovčevu izložbu?'
Foto: Tino Juric, Patrik Macek, Sanjin Strukic/Pixsell

Mediji su me napadali, tražio se kazneni progon, postupak još traje i nije isključeno da budem procesuiran, poručio je Miro Bulj

Već danima traje prepucavanje zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i Marka Perkovića Thompsona oko drugog koncerta u Areni Zagreb. Prvi je na rasporedu 27. prosinca, a drugi mu Grad Zagreb za 28. prosinca nije odobrio.

O svemu se sada oglasio i sinjski gradonačelnik Miro Bulj. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

"Nisam se puno oglašavao oko zabrane Thompsonovog koncerta. Objavio sam jednu sliku s Markom i pustio da se ovi novootkriveni domoljubi ispucaju, ali sada moram nešto pitati javno.

Govori se kako gradonačelnik ima pravo zabraniti koncert i to koncert pjevača za kojeg je samo u Zagrebu kupljeno 175 tisuća karata. Dakle, ljudi ga žele slušati. Grad od toga ima korist i zarađuje. I sada moje pitanje svima koji podržavaju ovu zabranu. 

Ako Tomašević ima pravo zabraniti Thompsona, zašto ja nisam imao pravo odbiti dati prostor za Pupovčevu “Tromeđu” u Sinju?
Za događaj koji nije zanimao ni deset ljudi, pa ni same sinjske Srbe.

Ja sam zbog te svoje odluke kao gradonačelnik završio na obavijesnom razgovoru jer je to tražila Plenkovićeva pučka pravobraniteljica. 

Mediji su me napadali, tražio se kazneni progon, postupak još traje i nije isključeno da budem procesuiran. 

A zašto? Zato što sam rekao NE izložbi za koju u Sinju nije bilo interesa i gdje se mimo mog znanja, mimo izabranog gradonačelnika,

išao ustupiti prostor jedne sinjske gradske ustanove.  I tu je sva istina o Hrvatskoj danas.

Ovdje se može zabranjivati samo hrvatsko, a iz državnog proračuna se potiče samo ono što je protuhrvatsko.

Projugoslavenska ljevica drži medije i kulturu, zahvaljujući Plenkoviću i Obuljen koji to podržavaju i financiraju.

Ali narod to vidi. I neće više šutjeti."

