Ovo je Thompsonov tim rekao o radikalnim potezima i prijetnji gradonačelniku Tomaševiću

Piše 24sata,
Zagreb: Konferencija za medije menadžmenta Marka Perkovića Thompsona | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Thompsonov menadžer Zdravko Barišić odgovorio je na pitanje o Thompsonovoj prijetnji i o puno radikalnijim potezima

Thompsonov menadžment na današnjoj je presici prokomentirao sve aktualne teme i probleme s kojima se susreću. Govorili su o Hipodromu, o tome kako su očekivali nagradu za tu organizaciju, zatim o koncertu u prosincu te naposljetku o Tomislavu Tomaševiću.

Prokomentirali su videoporuku Thompsona u kojoj je pozvao Tomaševića da se urazumi i da smiri tenzije, u protivnom će povući puno radikalnije poteze. Pritom nije spomenuo o kojim je potezima riječ.

Thompsonov menadžer Zdravko Barišić odgovorio je na pitanje o Thompsonovoj prijetnji i o puno radikalnijim potezima.

- Gdje i kada smo primijenili nasilje. Ovo je nasilje, nanosi nam se nepravda. Ovo je normalna reakcija čovjeka kojem se nanosi nepravda. Izvodi se pjesma Jugoslavenka... Javio mi se netko tko je bio na tom koncertu kojeg je to povrijedilo. Protiv sam zabrana i tima i takvima. Pa onda, brate, primijenite sve. Ovo što provode Tomašević i Grad Zagreb je nasilje - rekao je Barišić.

- Ovo je sramotno što ću reći, ja nisam glasao na prošlim izborima. Ali kupljenje glasova na temelju uključivosti i pokazivanja kak sam kul pa onda okreneš priču i vraćaš svjetonazor da pokažeš kako ti možeš biti zeznut - dodao je Mirko Gudelj.

Zatim je ponovno nastavio Barišić.

- Kako kažu, istina je voda duboka. Ima tu i više razloga da radite salto mortale, to je to veliko okupljanje domoljuba, civiliziranih, normalnih, prekrasnog ponašanja. Očito je strah od velikog broja domoljuba na jednom mjestu.

- Od ponašanja Tomaševića zavisi, primijenit ćemo sva pravna i druga sredstva. Koja će to sredstva biti, to ćemo vidjeti", rekao je Barišić.

