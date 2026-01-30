Obavijesti

News

Komentari 18
PONUDIO SE

Bulj poručio: 'Ako Zagreb odbije naše rukometaše i Thompsona, Sinj ih čeka raširenih ruku'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Bulj poručio: 'Ako Zagreb odbije naše rukometaše i Thompsona, Sinj ih čeka raširenih ruku'
Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kako je Grad zabranio Thompsonu nastup u gradskim prostorima kojima upravlja, poteglo se i pitanje što ako rukometaši budu tražili da im upravo on bude na dočeku

Admiral

Neka naši rukometaši znaju, ako Tomašević neće i ako ne bude ponuda većih gradova, hoće slobodni i hrvatski Sinj, grad u kojem je svaki Hrvat, ali i svaki čovjek dobre volje dobrodošao. Sinj čeka njih i Thompsona raširenih ruku, poručio je na društvenim mrežama sinjski gradonačelnik Miro Bulj.

Hrvatski rukometaši danas u 17:45 igraju polufinalnu utakmicu Europskog rukometnog prvenstva, a shodno tome priča se naravno i o dočeku kojeg će imati kada se vrate u Hrvatsku.

Kako je Grad zabranio Thompsonu nastup u gradskim prostorima kojima upravlja, poteglo se i pitanje što ako rukometaši budu tražili da im upravo on bude na dočeku. Grad je poručio da on tu dozvolu neće dobiti, a sada se već smišljaju druge alternative.

VODI SE ŽESTOKA RASPRAVA Tomašević: Komuniciramo s HRS-om oko dočeka. To je sve što ću reći. Javio se i HDZ
Tomašević: Komuniciramo s HRS-om oko dočeka. To je sve što ću reći. Javio se i HDZ

Upravo je Bulj ponudio Sinj kao alternativu.

- Znam da je red sa se naši rukometni heroji dočekaju u glavnom gradu Zagrebu ili nekom većem gradu.  I znam da nije pošteno da se zbog pogubljenog gradonačelnika kažnjava ljude iz Zagreba, a posebno djecu iz Zagreba koji bi željeli vidjeti naše rukometaše - napisao je.

Prema njegovim riječima, hrvatski rukometaši već su pobjednici s obzirom na sve okolnosti kroz koje su prošli, istaknuvši kako su, osim sportskih protivnika, pobijedili i bezobrazan tretman, domaćine, Europsku rukometnu federaciju (EHF) te, kako navodi, nenormalan raspored utakmica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 18
Habijan zaposlio fitness frenda kao savjetnika: Prodavao je bicikle, sad prati digitalizaciju
IZ TERETANE U MINISTARSTVO

Habijan zaposlio fitness frenda kao savjetnika: Prodavao je bicikle, sad prati digitalizaciju

Hinko Pavlec (34) radi kao ministrov posebni savjetnik za digitalnu transformaciju. Ranije je radio kao prodavač, administrator, asistent... U ministarstvu kažu: Bio je motiviran
EKSKLUZIVNO Otac djece koju je Amerikanka otela i dovela u Hrvatsku: Nisam se htio slomiti!
KRIVOTVORILA PUTOVNICE

EKSKLUZIVNO Otac djece koju je Amerikanka otela i dovela u Hrvatsku: Nisam se htio slomiti!

Otac Kendall u Utah se s djecom planira vratiti ovaj vikend. U Hrvatskoj se za njihov povratak borio deset dana
Ćorić o HNB-u i Vladi: 'Sad smo došli u fazu deuhljebljivanja...'
VRAĆA SE I NA TWITTER

Ćorić o HNB-u i Vladi: 'Sad smo došli u fazu deuhljebljivanja...'

Činjenicu da preuzima već četvrti resor u Vladi Ćorić je protumačio na način da premijer Andrej Plenković ima povjerenje u njegov rad i da vidi da njegove kompetencije to mogu pokriti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026