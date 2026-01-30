Bulj poručio: 'Ako Zagreb odbije naše rukometaše i Thompsona, Sinj ih čeka raširenih ruku'

Neka naši rukometaši znaju, ako Tomašević neće i ako ne bude ponuda većih gradova, hoće slobodni i hrvatski Sinj, grad u kojem je svaki Hrvat, ali i svaki čovjek dobre volje dobrodošao. Sinj čeka njih i Thompsona raširenih ruku, poručio je na društvenim mrežama sinjski gradonačelnik Miro Bulj.

Hrvatski rukometaši danas u 17:45 igraju polufinalnu utakmicu Europskog rukometnog prvenstva, a shodno tome priča se naravno i o dočeku kojeg će imati kada se vrate u Hrvatsku.

Kako je Grad zabranio Thompsonu nastup u gradskim prostorima kojima upravlja, poteglo se i pitanje što ako rukometaši budu tražili da im upravo on bude na dočeku. Grad je poručio da on tu dozvolu neće dobiti, a sada se već smišljaju druge alternative.

Upravo je Bulj ponudio Sinj kao alternativu.

- Znam da je red sa se naši rukometni heroji dočekaju u glavnom gradu Zagrebu ili nekom većem gradu. I znam da nije pošteno da se zbog pogubljenog gradonačelnika kažnjava ljude iz Zagreba, a posebno djecu iz Zagreba koji bi željeli vidjeti naše rukometaše - napisao je.

Prema njegovim riječima, hrvatski rukometaši već su pobjednici s obzirom na sve okolnosti kroz koje su prošli, istaknuvši kako su, osim sportskih protivnika, pobijedili i bezobrazan tretman, domaćine, Europsku rukometnu federaciju (EHF) te, kako navodi, nenormalan raspored utakmica.