Burna noć u Istri: Lopovi provalili u banku u Poreču, u okolici oštetili bankomat

Istarska policija traga za počiniteljima koji su u noći s četvrtka na petak provalili u poslovnicu banke u Poreču i oštetili bankomat na području Svetog Lovreća. Dojavu o oštećenju bankomata porečka policija primila je noćas oko 2.20 sati dojavu, a odmah zatim nešto iza 3 sata zaprimljena je dojava o provali u poslovnicu banke na Partizanskom šetalištu u Poreču.

Uz to, policija je zaprimila i dojavu da su na području Poreča noćas zabilježene poteškoće s fiksnim uslugama teleoperatera.

Policijski službenici na mjestima događaja obavljaju očevide te će više informacija o događajima biti poznato po dovršetku policijskih postupanja, naveli su iz policije.

Neslužbeno se doznaje da su poteškoće s fiksnim uslugama zabilježene oko 2 sata ujutro, dok su SMS obavijesti o mogućim poteškoćama počele stizati tek jutros, te da se radi o bankomatu i poslovnice istarske kreditne banke Umag.