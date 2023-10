Burno na suđenju, odvjetnik Marija Mamića prozvao suca da je lagao: Molimo prekid ročišta

Na Županijskom sudu u Osijeku nastavlja se suđenje Zdravku i Zoranu Mamiću te petorici ostalih optuženika koje se tereti za nezakonito izvlačenje novca iz NK Dinamo od prosinca 2004. do prosinca 2015. godine.

Suđenje je započelo odvjetničkim ulaganjem prigovora sucu Davoru Mitroviću što je protiv svjedoka Ivana Brlekovića, bivšeg potpredsjednika HNS-a, podigao prijavu USKOK-u jer je, umjesto da dođe na raspravu, dostavio medicinsku dokumentaciju da zbog bolesti nije u mogućnosti doći na sud. Prijavu je dobio jer je istoga dana gostovao u živo u jednoj emisiji na TV i bilo je vidljivo da nije bolestan. Odvjetnici kažu da je to bilo nepotrebno, ali i da se o tome trebalo obavijestiti i njih, a ne samo USKOK.

'Njegovoj opravdanje je dvojbeno i zato sam prijavu o tome dostavio USKOK-u koji vodi predmet. Nemam obvezu dalje se pojašnjavati', pojasnio je sudac. Potom je Ivan Stanić, odvjetnik Marija Mamića, također prozvao suca Mitrovića da im je lagao kada je rekao da je cijeli ovaj sudski predmet bio sedam mjeseci na Visokom kaznenom sudu u Zagrebu kako bi se odlučilo o žalbi Marija Mamića na sudsku mjeru oko blokirane imovine (novac, kuće, automobili) donesenu od strane suda.

- Mi smo se na tu mjeru žalili u ožujku ove godine. Rekli ste nam da je na odlučivanje na Visoki sud poslan cijeli predmet, a danas je u jednoj tiskovini izašao tekst iz kojega se vidi da na sudu nije bio cijeli predmet, nego samo dio. Također se u toj tiskovini navodi da su u to vrijeme dok se odlučivalo o našoj žalbi i predsjednik Županijskog suda u Osijeku Zvonko Vrban i predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobrinić telefonskim pozivima vršili pritisak da se predmet što prije vrati u Osijek. I ne samo to, mi još uvijek nismo dobili rješenje o našoj žalbi. Ako je sve to istina to je strašna povreda prava moga klijenta i mi molimo prekid ročišta kako bismo izvršili kratak uvid u spis KV 1US 9/22 - izričit je bio odvjetnik Stanić što je izazvalo i reakciju suca Mitrovića. 'Ne možete vi meni predlagati što da učinim. Već ranije sam vam rekao da kada je spis s oznakom KV o njemu ne odlučuje predsjednik vijeća koji vodi raspravu jer to nije u mojoj nadležnosti. Uputio sam vas kome da se obratite. Što je objavljeno u novinama ili ne, ne znam. Vezano za spis, koliko ja znam, cijeli je poslan na Vrhovni žalbeni sud, no ne znam detaljno cijelu korespondenciju po tom pitanju jer to također nije moja nadležnosti', rekao je sudac Mitrović koji je potom prekinuo sjednicu kako bi odvjetnici izvršili traženi uvid u spis nakon danog posebnog odobrenja za to.

'Izvršili smo uvid u spis. Nisam mogao neosporno utvrditi da je cjelokupni spis išao povodom žalbe na Visoki žalbeni sud. Potvrđene su informacije iz objavljene tiskovine da je tijekom rješavanja žalbe došlo do promjene postupajućeg suca na VHS-u nakon što je isti tražio cjelokupan spis, a mi nemamo podatak da je cjelokupni spis nakon rasprave dostavljen VKS-u. Ne vidimo i ne znamo zašto je i kako došlo do zamjene suca. U ovom spisu nema tih podataka. Ako su pozivi sudaca Vrbana i Dobrinića rezultirali promjenom suca na VKS-u, to moramo utvrditi kako bismo pokrenuli daljnje radnje. Tražimo službenu zabilješku uredovnog suca o zaprimanju kompletnog spisa. Nama je dvojbeno to što predsjednik vijeća ne govori istinu da je poslan cijeli spis, dvojbena nam je i vaša nepristranost u cijeloj priči, možda i nepristranost predsjednika ovoga suda', zaključio je odvjetnik Stanić tražeći prekid rasprave.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

'Možete otići na Visoki kazneni sud i vidjeti sve što vas zanima. Mi nemamo nikakve veze sa time što se događa na tom sudu vezano za suce', kazao je sudac Mitrović odvjetniku Staniću. To nije zadovoljilo odvjetnike Mamića pa su se odlučili na radikalan potez.

'Postavljam zahtjev za izuzeće predsjednika sudskog vijeća Davora Mitrovića te članova vijeća. Vi ste dužni voditi računa o našem spisu, pravodobno dostaviti kompletan spis višem sudu na odlučivanje. Na traženje obrane Marija Mamića obrani je omogućen uvid u traženi spis. Iz navedenog spisa predmeta razvidno je da do 18. i 19. rujna ovaj raspravni predmet nije u cjelini dostavljen Visokom kaznenom sudu, dok u istom spisu ne postoje podaci o dostavi cjelokupnog spisa VKS-u. Putni nalozi nisu dokaz da je predmet otišao na viši sud, a između sadržaja putnog naloga i dopisa VKS-a kojega smo uočili u spisu, izabrali smo pokloniti vjeru dopisu višeg suda, a ne prijevozniku koji je vršio prijevoz. Riječ je o kombi prijevozu koji je imao za cilj nešto prevesti, a pravi dokaz da je cijeli spis došao na sud bila bi bilješka suca ili bilo koji dokaz osobe koja postupa u tom predmetu da je cjelokupan spis došao na VKS. Obzirom da se radi o odlučivanju o pravima našeg branjenika koji je žalbu podnio 6. ožujka ove godine, te obzirom da je obrana od predsjednika vijeća bila upućena da je cijeli spis dostavljen na VKS a danas smo vidjeli da to nije tako, jasno je da je došlo do svjesnog narušavanja prava Marija Mamića. Da je raspravno vijeće nepristrano ne bi bilo dvojbe o tome da li je cjelokupni spis dostavljen naVKS ili ne'.