Obavijesti

News

Komentari 2
NOSE ZASTAVE I TRANSPARENTE

Burno u Londonu: Deseci tisuća ljudi je na antiimigracijskom prosvjedu, stigla je i policija

Piše HINA, hina,
Čitanje članka: 2 min
Burno u Londonu: Deseci tisuća ljudi je na antiimigracijskom prosvjedu, stigla je i policija
7
Foto: CHRIS J RATCLIFFE/REUTERS

Imigracija je postala dominantno političko pitanje u Britaniji, zasjenjujući zabrinutost zbog posrnulog gospodarstva, dok se zemlja suočava s rekordnim brojem zahtjeva za azil...

Deseci tisuća prosvjednika hodali su središtem Londona u subotu noseći britanske i engleske zastave na prosvjedu koji je organizirao antiimigrantski i antiislamski aktivist Tommy Robinson. 

Policija je najavila da će rasporediti jake snage u britanskoj prijestolnici. U blizini će se održati i protuprosvjed "Ustanimo protiv rasizma", nakon vrlo burnog ljeta u Britaniji koje je obilježilo prosvjede zbog imigracije i slobode govora.

Do podneva deseci tisuća prosvjednika ispunili su ulice južno od rijeke Temze, prije nego što su se uputili prema Westminsteru, sjedištu britanskog parlamenta.

REPORTER 24SATA IZ STRASBOURGA VIDEO Tako to rade Francuzi. Prijestolnica EU je u blokadi: 'Macron militarizira državu!'
VIDEO Tako to rade Francuzi. Prijestolnica EU je u blokadi: 'Macron militarizira državu!'

Prosvjednici su nosili britanske zastave i crveno-bijeli križ Svetog Jurja, dok su drugi donijeli američke i izraelske zastave te nosili kape MAGA američkog predsjednika Donalda Trumpa. Uzvikivali su slogane kojima su kritizirali premijera Keira Starmera i nosili transparente, uključujući i neke na kojima je pisalo "pošaljite ih kući". Neki sudionici doveli su djecu.

Anti-racism protesters gather to counter anti-immigration rally led by Tommy Robinson, in London
Foto: CHRIS J RATCLIFFE/REUTERS

Robinson je prosvjed Unite the Kingdom nazvao proslavom slobode govora. Očekuje se i da će se žaliti za Charliejem Kirkom, američkim konzervativnim aktivistom koji je ubijen u srijedu. "Stotine tisuća ljudi već pune ulice središnjeg Londona dok se ujedinjujemo kao jedno za naše slobode", rekao je Robinson na X-u.

Robinson, čije je pravo ime Stephen Yaxley-Lennon, opisuje sebe kao novinara koji razotkriva državne nepravde i među svoje pristaše ubraja američkog milijardera Elona Muska. Najveća britanska antiimigrantska politička stranka, Reform UK, koja je posljednjih mjeseci bila na vrhu anketa, drži se podalje od Robinsona, koji ima nekoliko kaznenih presuda.

Anti-racism protesters gather to counter anti-immigration rally led by Tommy Robinson, in London
Foto: CHRIS J RATCLIFFE/REUTERS

"Želimo da se naša zemlja vrati, želimo da se naša sloboda govora vrati na pravi put", rekla je Sandra Mitchell, koja podržava skup.

"Moraju zaustaviti ilegalne migracije u ovu zemlju", rekla je. "Vjerujemo u Tommyja."

Londonska Metropolitanska policija izjavila je da će u subotu diljem Londona rasporediti više od 1600 policajaca, uključujući 500 dovedenih iz drugih snaga. Osim što osiguravaju dva prosvjeda, snage su zadužene i za čuvanje reda na nogometnim utakmicama i koncertima visokog profila.

Anti-racism protesters gather to counter anti-immigration rally led by Tommy Robinson, in London
Foto: CHRIS J RATCLIFFE/REUTERS

Prošle subote gotovo 900 ljudi uhićeno je na londonskim prosvjedima protiv zabrane prosvjedničke skupine Palestine Action.

Imigracija je postala dominantno političko pitanje u Britaniji, zasjenjujući zabrinutost zbog posrnulog gospodarstva, dok se zemlja suočava s rekordnim brojem zahtjeva za azil. Ove je godine dosad malim brodovima preko La Manchea stiglo više od 28.000 migranata.

Anti-racism protesters gather to counter anti-immigration rally led by Tommy Robinson, in London
Foto: CHRIS J RATCLIFFE/REUTERS

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Roditelji djeteta koje je umrlo u Sl. Brodu dovedeni u Državno odvjetništvo: Ići će u istražni?
OGLASIO SE ODVJETNIK

Roditelji djeteta koje je umrlo u Sl. Brodu dovedeni u Državno odvjetništvo: Ići će u istražni?

Sutra ujutro u 8 sati idu sucu Županijskog suda koji će se izjasniti o prijedlogu ŽDO za istražni zatvor
Ne jedan, nego dva dobitnika: Sretni Hrvati na Eurojackpotu osvojili po 90.000 eura!
ČESTITAMO

Ne jedan, nego dva dobitnika: Sretni Hrvati na Eurojackpotu osvojili po 90.000 eura!

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 16. rujna 2025., a glavni dobitak iznosi 116.000.000,00 eura
Preminuo je Robert Valdec
U 63. GODINI

Preminuo je Robert Valdec

Valdec se proslavio kao voditelj i autor emisije "Istraga" koja se prikazivala 2005. godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025