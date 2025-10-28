Obavijesti

'HUŠKAO NA ZLOČIN'

Burno u Saboru! Pupovac: 'Dižem tužbu protiv Jurčevića, naziva me ratnim zločincem!'

Piše Ivan Jukić,
Burno u Saboru! Pupovac: 'Dižem tužbu protiv Jurčevića, naziva me ratnim zločincem!'
Jurčević optužio Pupovca za širenje neistina i ratni zločin, Pupovac planira tužbu. Jandroković upozorio na iznošenje tvrdnji bez dokaza...

Nakon što je Milorad Pupovac iznio stajalište Kluba zastupnika SDSS-a, zakuhalo se u Saboru. Naime, Josip Jurčević je odgovorio na njegovo izlaganje kako se ne treba čuditi kada "hrpu neistine izgovori osoba koja je osnovano osumnjičena za ratni zločin i jugokomunistički gojenac, tada se treba zapitati motive zbog kojih to čini".

- Čini zbog toga da bi prikrio sve zastrašujuće zločine jugokomunističkog sustava čiji se zločini još uvijek taje i zbog čega bi bilo u Saboru zabranjeno govoriti o bilo kojoj temi, uključujući ovako jednoj manipulativnoj temi - rekao je Jurčević. 

Potom je Jandroković opomenuo Jurčevića zbog iznošenja činjenica bez dokaza. 

- Ja nisam čovjek koga bi se moglo optuživati ili osumnjičivati za djelo bilo kojega krimena, a kamoli ratnoga zločina. I zbog opetovanog ponavljanja te stvari ja ću podići građansku tužbu protiv ovdje prisutnog Josipa Jurčevića i svih drugih koji su to ponavljali i koji će to ponavljati - odgovorio je Pupovac. 

OSUDILI PRIJETNJE Milorad Pupovac i Marijana Puljak: Napad na Juricu Pavičića je napad na slobodu mišljenja!
Milorad Pupovac i Marijana Puljak: Napad na Juricu Pavičića je napad na slobodu mišljenja!

Jurčević je rekao kako je 1992. godine u veljači huškao na ratni zločin tvrdeći da je u Hrvatskoj crkva i Hrvatska prekrstila 11 tisuća djece. 

- To je bilo u svim srpskim medijima koji su poticali na činjenje zločina u Hrvatskoj te BiH - dodao je.

