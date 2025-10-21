Milorad Pupovac i Marijana Puljak: Napad na Juricu Pavičića je napad na slobodu mišljenja!

Zastupnici Milorad Pupovac (Klub SDSS-a) i Marijana Puljak (Klub Centra i NPS-a) osudili su utorak u slobodnim saborskim govorima prijetnje upućene novinaru i književniku Jurici Pavičiću, poručivši kako je napad na njega napad na slobodu mišljenja.

„Napad na pisca nije samo napad na njega, nego i na slobodu mišljenja svih nas”, istaknula je Puljak i izrazila podršku svom sugrađaninu.

„Iako se s njegovim pogledima na Split ne slažem uvijek, često se slažemo barem u jednom - da o ovom gradu i društvu u cjelini vrijedi misliti, pisati i raspravljati”, kazala je Puljak. Onima koji misle da se argumenti pišu po zidovima, a ne rečenicama, poručila je pak neka uzmu olovku umjesto spreja, pa im možda tada uspije napisati nešto pametno i pravopisno ispravno.

Na fasadi splitske zgrade na Gripama u kojoj stanuje književnik, kolumnist i novinar Jurica Pavičić u nedjelju ujutro je osvanuo uvredljiv grafit, a grafiter je plavim sprejem napisao "Komunjaro šugava je..t ćemo te u g....u", te je prekrižen nacrtani znak skretanja ulijevo.

Pupovac: Takve prijetnje i napadi nisu slučajni

Milorad Pupovac (Klub SDSS-a) ocijenio je da takve prijetnje i napadi nisu slučajni, podsjetivši također na ranije prijetnje književniku Miljenku Jergoviću i predsjedniku Srpskog narodnog vijeća Borisu Miloševiću.

„Stvar nije o slučajnim pojavama i o nekim slučajnim ljudima koji su se možda nečim ogriješili javnom riječi o nečije osjećaje i samovrednovanje, nego je riječ o pojavi o kojoj moramo raspravljati i koja nas brine", kazao je.

"Ako ljudi koji su ugledni i međunarodno priznati književnici ne mogu imati mira i ne mogu slobodno obavljati svoju djelatnost, postavlja se pitanje što mi to dopuštamo i zašto”, dodao je Pupovac.

"U slučaju Pavičića koristio se izraz šugava komunjaro, da sam ja od ljudi koji vatreno zagovaramo zaštitu hrvatskog jezika, prvi bih ustao i rekao da je to atak na vrijednosti hrvatskog jezika jer se tom riječju ne samo potiče mržnja nego ograničava bogatstvo označavanja političkih orijentacija ljudi i svodi samo na jedno - svi koji ne misle kao mi, svi koji ne govore kao mi, sve su to šugave komunjare", naveo je zastupnik SDSS-a.

Na njegov govor reagirao je zastupnik DP-a Stipo Mlinarić. "Nabrojali ste primjere mulaca koji su uzeli sprej i napisali neke grafite na zidu što ne opravdavam, ali uzeti vaše Novosti ili nazivati ljude na Hipodromu podrugljivim nazivima, a one koji mole krunicu nazvati klečavcima, to Vam je prihvatljivo", rekao je.

Uključio se i Marin Miletić (Most) podsjetivši da je Pupovac njegovog kolegu nazvao „smećem” i ustvrdio da Pupovac ne može nikome docirati i biti primjer drugima.

Urša Raukar Gamulin (Možemo!) zaključila je da će ovakve rasprave u Saboru samo imati za posljedicu nove natpise i nove prijetnje.

Govoreći o EU fondovima, Marko Pavić (Klub HDZ-a) kazao je kako je laž da Hrvatska gubi sredstva. Prema inicijalnom prijedlogu budućeg proračuna, istaknuo je, Hrvatska bi trebala imati na raspolaganju 16,8 milijardi eura, što je dvije milijarde više nego smo imali dosad. „Hrvatska je dosad primila 17,8 milijardi eura više iz Bruxellesa nego smo uplatili članarine”, dodao je.

Rada Borić (Klub Možemo!) prigovorila je zbog vraćanja Domagoja Mrkonjića na osječku Akademiju za umjetnost i kulturu iako je prijavljen za nasilno i vulgarno ponašanje prema studentima. Prigovorila je i zbog odluke dekana Filozofskog u Zagrebu Domagoja Tončinića da privremeno suspendira troje studenata jer su zviždanjem i bubnjanjem nakratko prekinuli sjednicu fakultetskog vijeća.

„Naša učilišta i sveučilišta niti njeguju poštovanje prema slobodi niti su joj dostojanstvenici, dekani i rektori, čuvari istih, već promoviraju zaštitu autoriteta ili uvježbavaju autoritarnost”, kazala je Borić.

Ivica Kukavica (Klub Domovinskog pokreta) istaknuo je da se DP, otkad sudjeluje u izvršnoj vlasti, često napada iako nije bio povezan ni s jednim slučajem korupcije, nepotizma, klijentelizma ili trgovanja utjecajem. S druge strane, stranka Možemo! imala je aferu Hipodrom i aferu uhićene ravnateljice Doma zdravlja Zagreb Zapad . „Ne likujem, nego samo želim reći koliko su nekad kratkovidni i licemjerni napadi na Domovinski pokret”, reako je Kukavica i poručio da će se dalje boriti za svoje ideologije.

"Za dom spremni" opet posvađao ljevicu i desnicu

Dalija Orešković (Klub HSS-a, GLAS-a, DOSIP-a) na to je uzvratila da ono što smo branili u Domovinskom ratu nije ono što zastupa DP, optuživši ih za pokušaj rehabilitiranja NDH i ustaškog pozdrava.

Spominjanje pozdrava „Za dom spremni” potom je ponovno posvađalo ljevicu i desnicu. Zastupnici Mosta i DP-a isticali su da je ZDS legitiman pozdrav HOS-ovih postrojbi, a SDP-a i Možemo! da se time veliča ustaštvo.

„Temelj i izvorište Ustava RH je antifašistička borba koja se borila protiv ustaša koji su vikali 'Za dom spremni'”, kazala je Sabina Glasovac (SDP) na što joj je predsjednik Sabora Gordan Jandroković odgovorio da nitko nije glorificirao i slavio NDH. „Iznosite neistine i radite manipulaciju”, poručio je.