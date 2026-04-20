NIJE SKLOPLJENA VEĆINA

BURNO U SLOVENIJI 'Koalicija prevaranata neće dugo trajati'

Piše Snježana Krnetić,
BURNO U SLOVENIJI 'Koalicija prevaranata neće dugo trajati'
Robert Golob: Veselim se radu u oporbi, Janez Janša: Ne sastavljam vladu

Gotovo mjesec dana od parlamentarnih izbora u Sloveniji, tijesne pobjede liberala predvođenih Robertom Golobom, koji ima tek mandat više od SDS-a Janeza Janše, nije sklopljena većina, no put je otvoren prema novoj, četvrtoj Janšinoj vladi. Nakon konzultacija kod slovenske predsjednice, Golob je rekao da se veseli radu iz opozicije uz poruku kako "koalicija prevaranata neće dugo trajati". Janša, kojemu se smiješi četvrti mandat, nakon konzultacija je rekao da SDS trenutačno ne sastavlja vladu, no spreman je na sve scenarije - ostanak u opoziciji, sastavljanje vlade ili nove izbore.

- Za nas su sve tri opcije dobre. Drugo je pitanje koje su opcije dobre za Sloveniju - rekao je Janša, a prenosi STA.

Krajem prošloga tjedna pregovore o koaliciji s Golobovom strankom prekinuli su Demokrati, čiji je čelnik Anže Logar, bivši slovenski ministar vanjskih poslova u Janšinoj vladi i nekadašnji član SDS-a, koji je na izborima osvojio šest mandata. Upravo se Logar ranije branio od optužbi drugih stranaka da je "skriveni adut" Janše.

Slovenska politička drama se zahuktava: Golob u oporbu, Janša spreman za sve scenarije

Stranka Janeza Janše, koji je u izbornoj noći rekao da neće sastavljati "slabe vlade", s podrškom predizborne koalicije predvođene NSi-jem (osam zastupnika), Demokratima (šest zastupnika) i strankom Resni.ca (pet zastupnika), imala bi više od 46 zastupnika potrebnih za većinu u slovenskom parlamentu, kojih je ukupno 90. Iako Janša tvrdi da ne sastavlja vladu, za petak je sazvana izvanredna sjednica slovenskog parlamenta na kojoj će se mijenjati zakon o vladi po skraćenom postupku.

Drama nakon izbora u Sloveniji: Svi gledaju prema Pirc Musar, tko će prije skupiti 46 ruku?

Ranije je tajnim glasovanjem za novoga predsjednika slovenskog parlamenta izabran Zoran Stevanović, vođa krajnje desne stranke Resni.ca. Podržalo ga je 48 zastupnika, a 29 je bilo protiv. Stevanovića je, prema medijskim izvješćima, podržao SDS Janeza Janše i zastupnici Nove Slovenije. Protiv njegova izbora bili su zastupnici dosadašnje vladajuće koalicije iz Pokreta Sloboda, socijaldemokrati i zastupnici Ljevice, koji su stava kako je ovo bio samo uvod u formiranje četvrte Janšine vlade. Krajnje desna stranka Resni.ca želi preispitati slovensko članstvo u Europskoj uniji i NATO-u, negira klimatske promjene i često istupa protiv cjepiva.

FOTO Ovo je zaručnica Ervina iz Big Brothera: Bila je Miss Slovenije, sad se udaje za 'diva'

Stevanović, kontroverzni bivši policajac koji je dobio otkaz zbog neprimjerenog ponašanja prema nadređenom pod utjecajem alkohola, ovjerio je 2011. kod javnog bilježnika izjavu da njegova stranka neće nikad politički surađivati sa SDS-om ili Janšom, no upravo je glasovima SDS-a prošli tjedan izabran za čelnika parlamenta. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

