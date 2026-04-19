BORBA ZA VEĆINU

Drama nakon izbora u Sloveniji: Svi gledaju prema Pirc Musar, tko će prije skupiti 46 ruku?

Piše HINA,
Foto: BORUT ZIVULOVIC/REUTERS

Golob i Janša gotovo izjednačeni, pregovori pucaju, a predsjednica poručuje: Mandat ide onome tko donese većinu

Slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar počinje u ponedjeljak konzultacije s čelnicima klubova zastupnika o tome ima li tko većinu u parlamentu, gotovo mjesec dana nakon održanih parlamentarnih izbora na kojima su vladajući Pokret Sloboda Roberta Goloba i opozicijski SDS Janeza Janše ostvarili gotovo jednake rezultate.  Na izborima 22. ožujka Pokret Sloboda osvojio je 28,62 posto glasova, a SDS 27,95 posto, što je samo jedan mandat razlike.  "Tko mi bude donio 46 glasova, dobit će mandat", rekla je nakon izbora Pirc Musar, a SDS je trenutačno u najboljoj poziciji da to postigne. 

Većina potrebna za formiranje četvrte vlade pod Janšinim vodstvom već je bila naznačena izborom Zorana Stevanovića za predsjednika parlamenta. 

Podržalo ga je 48 zastupnika, a potpise za njegovu kandidaturu dali su zastupnici njegove stranke Resnica te zastupničkih klubova SDS-a i NSi-ja, SLS-a i Fokusa. Prema ukupnom broju glasova, podržali su ga i zastupnici Demokrata.

S druge strane se čini da su propali napori Slobode, relativnog pobjednika izbora, za ponovno formiranje vlade.

U petak je predsjednik Demokrata Anže Logar objavio da prekida koalicijske pregovore sa strankom Pokret Sloboda dosadašnjeg premijera Roberta Goloba. 

Logar je ustvrdio da ga je Sloboda pokušala "prisiliti na koalicijski sporazum" te da je njezino ponašanje "prešlo granice normalnog političkog dijaloga".

Sloboda je odgovorila da suštinskih pregovora s Demokratima nije ni bilo. 

"Anžeu Logaru smo slali pozive i prijedloge, ali odgovora nije bilo", rekli su iz stranke. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

