Obavijesti

News

Komentari 6
'TRAŽILI GA RUKOMETAŠI'

Butković brani Thompsona: Njegove pjesme nikoga ne ugrožavaju, zabrane nisu dobre

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Butković brani Thompsona: Njegove pjesme nikoga ne ugrožavaju, zabrane nisu dobre
Varaždin: Ministar Butković obišao radove na željezničkom kolodvoru | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Potpredsjednik Vlade ističe da su nastupi Thompsona tražili brončani rukometaši te kritizira politiku zabrana u Zagrebu. Govorio je i o izmjenama Izbornog zakona u BiH.

Admiral

Potpredsjenik hrvatske Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković ocijenio je danas za Radio televiziju Herceg-Bosne iz Mostara kako pjesme Marka Perkovića Thompsona ne ugrožavaju nikoga te da je pogrešno bilo zabranjivati njegov nastup u Zagrebu.

Gostujući u programu Radio televizije Herceg-Bosne iz Mostara, ministar Butković je na upit o podjelama u hrvatskome društvu i ugrožava li Marko Perković Thompson ustavni poredak Hrvatske, kako se to ističe iz oporbe, odgovorio da je doček rukometaša poslao najsnažniju poruku vlastima u glavnom gradu.

PROZIVKE ZA SEKSIZAM U svađu Sevke, Grdovića i Hrge ugurala se i Dalija Orešković: 'Nadjačala je Thompsona...'
U svađu Sevke, Grdovića i Hrge ugurala se i Dalija Orešković: 'Nadjačala je Thompsona...'

Ustvrdio je kako su Thompsonov nastup tražili brončani rukometaši te da njegove pjesme "koje su se pjevale u Domovinskom ratu, kad je Hrvatska bila u najtežem razdoblju stvaranja i obrane Hrvatske, ne ugrožavaju nikoga".

"Naravno da osuđujem takvu politiku. Ići u zabrane takvih događanja da netko pjeva na njima mislim da nije dobro i ovo je jedna poruka i aktualnoj vlasti u Zagrebu", rekao je potpredsjednik Vlade. Pitan o općim izborima u Bosni i Hercegovini koji će se održati ujesen, Butković je izrazio očekivanje da će se prestati s preglasavanjem Hrvata u Predsjedništvu BiH te da će se izmijeniti Izborni zakon.

reagirali iz stranke SDP: 'HDZ se prepao, oživio Thompsona u političke svrhe i izmislio priču o Milanoviću'
SDP: 'HDZ se prepao, oživio Thompsona u političke svrhe i izmislio priču o Milanoviću'

"Nije dobro da jedan narod bira nekom drugom i nameće člana Predsjedništva ili nekog drugog člana kada je riječ o nekim drugim funkcijama. Tako da vjerujem da će do promjena Izbornog zakona doći i to je nužno", istaknuo je.

U četiri navrata je dominantno glasovima tri i pol puta brojnijih Bošnjaka za hrvatskog člana Predsjedništva BiH biran Željko Komšić. Takva praksa najavljuje se i ove jeseni, budući da je Komšićeva stranka najavila da će kandidirati Slavena Kovačevića za hrvatskoga člana državnog vrha.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Tko je Marko Francišković? Ukinuo bi stranke i Sabor, uveo šerijat i otvarao radne logore
ŠERIJAT, TERORIZAM, UROTE...

Tko je Marko Francišković? Ukinuo bi stranke i Sabor, uveo šerijat i otvarao radne logore

Marko Francišković bio je glavni govornik na prosvjedima 2021. na Trgu u Zagrebu. Zagovara šerijatski zakon i smrtnu kaznu, smatra da nema korone, a zbog prijetnji Ostojiću završio je na psihijatriji
Otac pretučenog maloljetnika iz Rijeke: 'Prije par mjeseci smo se doselili, tukli su ga bez razloga'
TEŠKO JE OZLIJEĐEN

Otac pretučenog maloljetnika iz Rijeke: 'Prije par mjeseci smo se doselili, tukli su ga bez razloga'

Iz primorsko-goranske policije potvrdili su nam da su upoznati sa cijelim slučajem i daje istraga u tijeku...
Grgića ispitali, negira krivnju: 'Neka sustav radi svoj posao. Ja ću još jednom dokazati svoje'
NOVI DETALJI

Grgića ispitali, negira krivnju: 'Neka sustav radi svoj posao. Ja ću još jednom dokazati svoje'

Stara imena, nova akcija. Navodno se radi o malverzacijama zemljištem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026